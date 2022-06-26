Pakistan, Çin'den ikinci fırkateyni teslim aldı
Pakistan, Çin'den Type 054A/P modeli Taimur adlı ikinci fırkateyni teslim aldı.
Çin, Pakistan Donanması için ürettiği 4 adet Tip 054A/P fırkateyninin ikincisini düzenlenen törenle Pakistan'a teslim etti.
Törende, barış ve istikrarın direği olarak hizmet eden iki komşu ülke arasındaki dostluk vurgulandı.
Pakistan Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, teknolojik olarak gelişmiş ve oldukça yetenekli bir fırkateyn olan PNS Taimur, yüksek teknolojili silahlara ve sensörlere ve çok tehditli ortamlarda savaşmak için en son savaş yönetimi ve elektronik savaş sistemlerine sahip.
PNS Taimur, Çin'in Pakistan Donanması için inşa ettiği dört Tip 054 A/P fırkateyninin ikincisidir.
İlk Tip 054A/P firkateyni PNS Tughril, Ocak ayında Pakistan Donanması Filosuna katılmıştı.
Diğer teslim edilmesi beklenen iki fırkateynin Çin'de yapım aşaması devam ediyor.
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