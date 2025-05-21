Pakistan'da askeri okul otobüsüne intihar saldırısı

Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde Çarşamba günü meydana gelen intihar saldırısında, askeri bir okula öğrenci taşıyan servis aracı hedef alındı.

Saldırıda en az 5 kişi yaşamını yitirdi, ölenler arasında en az üç çocuk da bulunuyor.

Saldırı, Khuzdar bölgesinde gerçekleşti.

Bölge yetkilisi Yasir İkbal, olay sırasında araçta yaklaşık 40 öğrencinin bulunduğunu ve çok sayıda yaralı olduğunu açıkladı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Pakistan ordusu saldırının sorumluluğunu üstlenen bir grup açıklamasa da, olaydan “Hindistan bağlantılı vekil unsurları” sorumlu tuttu.

Belucistan, uzun süredir hem ayrılıkçı hareketler hem de sınır ötesi gerginliklerle anılıyor.