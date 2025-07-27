Pakistan'dan sosyal medya şirketlerine çağrı: Terör örgütlerinin hesapları engellensin

Pakistan İçişleri Devlet Bakanı Talal Chaudhry ve Hukuk ve Adalet Devlet Bakanı Barrister Aqeel Malik, geçen cuma İslamabad’da ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından Pakistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada dünya genelindeki sosyal medya platformlarını, yasaklı terör örgütlerinin propaganda yaptığı hesapları derhal engellemeye çağırdı. Chaudhry, "Sosyal medya işletmecilerine ve platformlara, bu hesapların kaldırılması ve engellenmesi, benzer hesapların durdurulması ve bu hesapları yöneten kişilerin bilgilerinin paylaşılması konusunda bizimle iş birliği yapmaları çağrısında bulunuyorum" dedi.

'481 HESABI TESPİT EDİP, BİLDİRDİK'

Chaudhry, ABD ve Birleşik Krallık tarafından yasaklanan ve Birleşmiş Milletler tarafından yaptırım uygulanan kişi ve terör örgütlerinin X, Facebook ve WhatsApp gibi platformlarda aktif olduklarını söyledi. Malik ise yetkililerin farklı platformlarda yasaklı terör örgütleriyle bağlantılı 481 hesabı tespit ederek sosyal medya şirketlerine bildirdiklerini söyledi. Malik, bu hesapların sahipleriyle ilgili bilgilerin paylaşılmasının, yeni tehditlerle mücadelede terörle mücadele operasyonlarını destekleyeceğini belirtti.