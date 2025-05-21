Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Junaid: Saldırılarda 41 Pakistanlı yaşamını yitirdi

Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid, büyükelçilik konutunda bazı gazetecilerle bir araya gelerek Hindistan-Pakistan gerilimine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Gerilimin, Jammu ve Keşmir bölgesinde 22 Nisan 2025’te yaşanan terör saldırısı ile başladığını anımsatan Junaid, “Saldırı olduktan 15 dakika sonra Hint makamları saldırının suçunu Pakistan’a attı. Halbuki saldırı olduğunda bu saldırının ilk haberinin verileceği yer olan bölgedeki Hint karakolu saldırı yerine 45 dakika uzaklıktaydı” dedi.

Junaid, Hindistan’ın ‘Pakistan’ı karalama ve kötülemek için bunun planlandığını’ ve ‘kendi kendilerine yapılmış bir terör saldırısı’ olduğunu öne sürdü. Junaid, ülkesinin bu suçlamaları kabul etmediğini, özellikle Pakistan Başbakanı Sharif'in olaydan hemen sonra saldırının gerçek faillerinin bulunması için bağımsız ve şeffaf bir soruşturma açılmasını kendisinin teklif ettiğini söyledi.

‘RAFALE UÇAKLARINI DÜŞÜRDÜK’

Yeni Delhi’nin 6-7 Mayıs gecesi Pakistan’a hava saldırısı başlattığını belirten Junaid, “Sadece sivil hedefleri bombaladılar, askeri hedefleri değil. Toplam 41 Pakistan'lı hayatını kaybetti ve bunların üçte ikisinden fazlası kadın ve çocuklardı. 100'den fazla Hint uçağı Pakistan Hava Kuvvetleri personeli tarafından engellendi ve aralarında dünyanın en iyi savaş jeti olan 3 tane Rafale jeti de dahil Hindistan'ın 5 jeti düşürüldü. Buna karşılık Pakistan Hava Kuvvetlerinin hiçbir uçağı düşürülmedi. Ancak Hindistan durmadı ve aralarında İsrail SİHA'ladı da olmak üzere bir çok drone ile Pakistan topraklarına saldırdı. Bunlardan 94 tanesin Pakistan kuvvetleri düşürdü” diye konuştu.