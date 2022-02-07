Pakistan ve Japonya'da Covid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

07 Şubat 2022 Pazartesi, 00:00

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 874 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 459 bin 773'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 30 artışla 29 bin 478'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 339 bin 498'e çıktı.

Pakistan’da şimdiye kadar 182 milyon 396 bin dozun üzerinde Covid-19 aşısı uygulandı.

JAPONYA

Japonya’da ise Covid-19 vaka sayısı son 24 saatte 89 bin 145 artarak 3 milyon 316 bin 122'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 68 artışla 19 bin 357'ye yükseldi.

Son bir günde 170 bin 856 kişiye virüs testi yapılan ülkede 70 bin 436 kişi taburcu edildi, 1134 kişi yoğun bakım servislerinde Covid-19 tedavisi görüyor.