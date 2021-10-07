Pakistan'da deprem: 20 kişi hayatını kaybetti

07 Ekim 2021 Perşembe, 07:14

Yazdani Tareen Bölgeden gelen fotoğraflarda evlerin yıkıldığı görülüyor

Pakistan'ın Belucistan bölgesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından BBC'ye bilgi veren yetkililer, en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Perşembe gününün ilk saatlerinde meydana gelen deprem, çok sayıda binanın yıkılmasına yol açtı.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini aktardı.

Depremin yerin 9 kilometre altında gerçekleştiği açıklandı.

Bu, yeryüzüne görece yakın bir deprem olduğu için derinde gerçekleşen aynı büyüklükteki depremlere göre daha fazla yıkıma yol açma potansiyeli taşıyor.

BBC Urdu Servisi'ne konuşan yetkililer, en az 150 kişinin yaralandığını, hastanelere kaldırılanlar arasında durumu ağır kişiler de olduğunu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre elektrik kesintisi nedeniyle bazı sağlık çalışanları, sedyede yatan kişilere cep telefonu ışıklarıyla müdahale etmek zorunda kaldı.

Ajansa konuşan bir yetkili 100'den fazla kerpiç evin çöktüğünü, çok sayıda evin hasar aldığını, yüzlerce kişinin de evsiz kaldığını söyledi.

Yazdani Tareen Kurtarma çalışmaları devam ediyor

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Belucistan'ın başkenti Ketta'da çok sayıda kişinin evlerini terk ederek sokaklarda beklediği görülüyor.

https://twitter.com/MalikAliiRaza/status/1445954670032195584

Yetkililer hasarın büyük bir kısmının Harnai ilçesinde yoğunlaştığını aktarıyor.

Çok sayıda kömür madeninin bulunduğu ilçedeki madenlerin de deprem nedeniyle çökmüş olmasından endişeleniliyor.

BBC'ye konuşan Belucistan İçişleri Bakanı Ziyaullah Langu, bölgeye çok sayıda acil yardım ekibinin sevk edildiğini söyledi.