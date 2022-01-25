Pakistan’da ilk kadın Yüksek Mahkeme Yargıcı seçildi
Pakistan’da, Yüksek Mahkeme Binasında düzenlenen törende yemin eden Yargıç Ayesha Malik, ülkenin ilk kadın Başyargıcı oldu.
Pakistan’ın başkenti İslamabad’daki Yüksek Mahkeme Binasında bugün üst düzey yargıçların katılımıyla düzenlenen törende Yargıç Ayesha Malik, yemin ederek göreve başladı.
Yargıç Malik, eski Mahkeme Yargıcı Gulzar Ahmed tarafından görevi devralarak ülkenin ilk kadın Yüksek Mahkeme Yargıcı oldu.
Eski Yüksek Mahkeme Yargıcı Ahmed yemin töreninin ardından yaptığı açıklamada, “Yargıç Ayesha Malik Başyargıç olmayı hak etti” dedi.
Pakistan Başbakanı Imran Khan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yargıç Ayşe Malik’i Yüksek Mahkeme’nin ilk kadın yargıcı olması nedeniyle tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.
Yargıç Ayesha Malik, 7 Ocak’ta yapılan Yüksek Mahkeme Yargıcı oylamasında 4’e karşı 5 oy alarak kabul edilmişti.
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