Pakistan'da intihar saldırısı: 4 ölü
Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde intihar saldırısı düzenledi.
Pakistan'ın güneyindeki ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu militanları bölgede saldırılarını artırmaya başladı.
Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde intihar saldırısı meydana geldi.
Karaçi polis şefi Ghulam Nabi gazetecilere verdiği demeçte, patlamada üç Çinli ve bir Pakistanlı olmak üzere toplam 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
SALDIRIYI BELUCİSTAN KURTULUŞ ORDUSU ÜSTLENDİ
Bir üniversite kampüsü yakınında meydana gelen patlamanın sorumluluğunu ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) grubu üstlendi.
Grup, Telegram'dan Karaçi Üniversitesi'ne bağlı bir Çin enstitüsü yakınlarındaki bir minibüsü hedef aldığını duyurdu.
BELUCİ MİLİTANLARIN SALDIRILARI
Patlama, geçen yıl Pakistan'ın kuzeyinde bir yolcu otobüsünü havaya uçuran ve 9 Çinli de dahil olmak üzere 13 kişiyi öldüren bir intihar bombacısından bu yana Pakistan'da Çin vatandaşlarına yönelik ilk büyük saldırı oldu.
Belucistan Kurtuluş Ordusu, bu yılın başlarında da Belucistan'ın güneybatısında iki ordu üssüne saldırarak 7 askeri öldürdü ve Pakistan ordusu ile yaşadığı çatışmada 13 militanını kaybetmişti.
Beluci militanlar, genellikle bölgedeki gaz projelerine, altyapıya ve güvenlik güçlerine saldırıyor.
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