Pakistan'da medresede cinayet: 'Rüyada dine hakaret ettiği' gerekçesiyle öğretmeni öldürdüler
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde üç kız öğrenci, "rüyada dine hakaret ettiği" gerekçesiyle kadın öğretmeni öldürdü.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde üç kız öğrenci, "rüyada dine hakaret ettiği" gerekçesiyle kadın öğretmeni öldürdü.
Yerel basındaki haberlere göre, polis yetkilileri, Dera İsmail Han bölgesinde 21 yaşındaki kadın medrese öğretmeni Safura Bibi'nin 13 yaşındaki bir akrabasının, "rüyasında Bibi'nin dine hakaret ettiğini gördüğünü ve bunu medrese öğrencileriyle paylaştığını" belirtti.
Yetkililer, olayın ardından üç kız öğrencinin medrese dışında Bibi'yi öldürdüğünü ifade etti.
Şüpheli üç kız öğrenci polis tarafından gözaltına alındı.
Video Haberler
- İzmir'de deniz suyu seviyesi azaldı, iskele kapatıldı
- İmamoğlu: Değişim sürecine hazırlanın
- İstanbul'da 91.5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
- Rize'de heyelan: Ayder yolu ulaşıma kapandı
- Ailesiyle tartışıp, birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi
- Duygu Delen davasında gerekçeli karar!
- Sipariş götüren kurye apartmanın merdiven boşluğuna tuva
- Motosiklette kasksız çocukla tehlikeli yolculuk
- Pinhani konseri sırasında kavga çıktı
- Fenomen Taha Duymaz'a bıçaklı saldırı
En Çok Okunan Haberler
- Türkmenistan’da camiler, cemaatle ibadete yeniden açıldı
- Uzmanı uyardı: Sıcak havalarda buna dikkat!
- Ramazan için 'tatlı' uyarısı
- 'Beğenmeme' sayılarını kaldıran YouTube'dan yeni hamle
- Uzmanından Ramazan’da sağlıklı beslenmenin ipuçları
- Ürtiker bahar aylarında daha sık görülüyor
- Yeterli miktarda ve doğal kaynak suyu içilmeli
- Uzmanı uyardı: Kolon kanserinden etkilenmeden kurtulun
- On iki yıl süren ‘bin yıllık Reich’!
- Yazında biriken ve birikim…