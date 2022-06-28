Pakistan'da sağlık çalışanlarına saldırı, 3 ölü

28 Haziran 2022 Salı, 14:43

Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde çocuk felciyle mücadele eden sağlık çalışanlarına motosikletli kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, 2'si polis biri sağlık çalışanı 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

TTP, ÇOCUK FELCİ AŞILAMA EKİPLERİNİ HEDEF ALIYOR

Hayber Pahtunhva'da etkin olan terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) mensupları, çocuk felci aşılama ekiplerini ve onları koruyan polisleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

TTP, söz konusu aşılamanın "Batılı ülkelerce çocukları kısırlaştırmak için kullanılan bir komplo olduğunu" öne sürüyor.

Pakistan, 1994'te başlatılan çocuk felcini bitirme kampanyası çerçevesinde yıllık 20 bin olan vaka sayısını 2017'de 8'e kadar düşürmüştü. 2017'nin ardından çocuk felci vakalarında artışların yaşandığı Pakistan'da, 2018'de 12, 2019'da 147, 2020'de ise 84 vaka tespit edilmişti. Geçen yıl ülkede sadece 1 çocuk felci vakası bildirilmişti. Bu yıl ise vaka sayısı 11 olarak açıklandı.