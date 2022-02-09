Pakistanlı hamile kadının kafasına erkek çocuk 'garanti etmesi için' çivi çakıldı

09 Şubat 2022 Çarşamba, 12:37

Bir doktor çarşamba günü yaptığı açıklamada, Pakistanlı hamile bir kadının kafasına bir erkek çocuk doğuracağını garanti edeceğini söyleyen bir "üfürükçü hoca" tarafından bir çivi dövüldüğünü söyledi.

Doktor Haider Khan AFP'ye verdiği demeçte, kadının çiviyi pense ile çıkarmaya çalıştıktan sonra kuzeybatıdaki Peşaver kentinde bir hastaneye geldiğini söyledi. Çiviyi çıkaran Khan, "Bilinci tam olarak yerindeydi, ancak çok acı çekiyordu" dedi. Ayrıca Khan, üç kız annesi olan kadının başka bir kıza hamile olduğunu söyledi.

Bir röntgen, beş santimetrelik (iki inç) bir çivinin kadının alnının üstünü deldiğini ancak beynini ıskaladığını gösterdi. Khan, çiviyi çakmak için bir çekiç veya başka bir ağır nesnenin kullanıldığını söyledi.

Kadın, çiviyi üfürükçünün çaktığını kabul etmeden önce hastane personeline ilkten üfürükçünün tavsiyesi üzerine çiviyi kafasına kendisinin çaktığını söyledi.

Peşaver polisi, kadını sorgulamak için olayı takibe aldı. Şehir polis şefi Abbas Ahsan AFP'ye verdiği demeçte, "Hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini topladık ve kadına en kısa sürede ulaşmayı umuyoruz. Yakında şarlatan hocaya elimizi uzatacağız” şeklinde konuştu.

Güney Asya'da bir erkek çocuğunun anne babaya kızlardan daha iyi finansal güvenlik sağladığına inanılır. Uygulamaları mistik Sufi bilgisine dayanan sömürücü üfürükçü hocalar, bazı İslam okullarının onaylamamasına rağmen, Müslüman çoğunluklu Pakistan'da yaygındır.

