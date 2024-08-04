Panama'dan Venezuela kararı: 'Meşru devlet başkanı' olarak tanıdı
Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Venezuela'da 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanı seçiminde yarışan muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez'i "meşru devlet başkanı" olarak tanıdıklarını duyurdu.
Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Gonzalez'i, Venezuela'daki seçimin meşru kazananı olarak gördüklerini belirtti.
Venezuela'da muhalefet lideri Maria Corina Machado'yu X'ten etiketleyen Mulino, "Panama, Edmundo Gonzalez'i Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanı olarak tanıyor. Demokrasinin temeli olan halkın iradesini savunuyoruz" ifadesini kullandı.
Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino da 2 Ağustos'ta muhalefetin adayı Gonzalez'i "meşru devlet başkanı" olarak tanıdıklarını belirtmişti.
Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.
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