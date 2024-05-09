Zenginlerin vergi kaçakçılığını deşifre etmişti: Panama Belgeleri skandalının mimarı Fonseca vefat etti

Yayınlanma: 09.05.2024 - 16:46

Güncelleme: 09.05.2024 - 16:46

Avukatı perşembe sabahı Reuters'e yaptığı açıklamada, Panama Belgeleri skandalının merkezindeki hukuk firmasının kurucu ortağı Ramon Fonseca'nın bir hastanede hayatını kaybettiğini doğruladı. Fonseca Nisan ayı başından beri hastanede tedavi görüyordu, ancak avukatı Guillermina McDonald tedavi nedenini açıklamadı.

Hastanede yatması nedeniyle Fonseca bu ayın başlarında önemli bir mahkeme duruşmasına katılamadı. McDonald, "Bu nedenle duruşmaya katılamadı" dedi. Mahkeme, Fonseca'nın ve yaklaşık yirmi kişinin daha kara para aklama iddialarına karışmasını değerlendiriyordu. Karar ve hüküm hala bekleniyor.

Sosyal medya platformu X'te Fonseca'nın yeğeni Carolina üzüntüsünü dile getirdi: "Onun varlığı ve büyüleyici teorileri bu platformda bize eşlik etti. Huzur içinde yat sevgili amca, her zaman kalbimizde yaşayacaksın."

Fonseca'nın cenaze töreniyle ilgili ayrıntılar kamuoyuna açıklanmadı.

NE OLMUŞTU?

Mossack Fonseca hukuk firması 2016 yılında Panama Belgeleri'nin sızdırılmasıyla aralarında Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ve Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi'nin de bulunduğu yüksek profilli kişiler için offshore hesaplar ve paravan şirketler kurduğunun ortaya çıkmasıyla ün kazanmıştı. Bu belgelerin ardından, vergi kaçırmak ve bazı durumlarda kara para aklamak için kullanılan "vergi cennetleri"nde küresel inceleme ve reformlar yapılmııştır.

Panama Belgeleri, 214 binden fazla offshore kuruluşa ait finansal ve avukat-müvekkil bilgilerini detaylandıran 11,5 milyon sızdırılmış belgeden oluşuyor. Panama hukuk firması Mossack Fonseca'dan sızdırılan ve 1970'lerden 2016'ya kadar uzanan belgeler, varlıklı ve güçlü kişilerin vergi kaçırmak ve servetlerini gizlemek için offshore şirketleri nasıl kullandıklarını ortaya çıkarmıştı.