Papa 14. Leo’dan tarihi karar: Katolik Kilisesi’nin ilk milenyum azizi oldu

Papa 14. Leo, 2006’da hayatını kaybeden teknoloji meraklısı genç Carlo Acutis’i Katolik Kilisesi’nin ilk “milenyum azizi” ilan etti.

“Tanrı’nın influencer’ı” olarak bilinen Acutis’in kanonizasyon töreni, Aziz Petrus Meydanı’nda on binlerce kişinin katılımıyla yapıldı.

Pazar günü Aziz Petrus Meydanı’nda düzenlenen açık hava ayininde Papa 14. Leo, Carlo Acutis’i aziz ilan etti.

Törene 36 kardinal, 270 piskopos ve yüzlerce rahip katıldı. Ayin, Papa Leo’nun göreve geldikten sonraki ilk aziz ilan etme töreni oldu.

Acutis’in yanı sıra 24 yaşında polio nedeniyle yaşamını yitiren İtalyan Pier Giorgio Frassati de aynı törende aziz mertebesine yükseltildi.

“TANRI'NIN İNFLUENCER'I”

1991’de Londra’da doğan Carlo Acutis, çocukluğundan itibaren bilgisayara ve programlamaya yoğun ilgi gösterdi.

Henüz ergen yaşlarda üniversite seviyesinde bilgisayar kitapları okuyan Carlo, Katolik Kilisesi tarafından tanınan “Ekmek Şarap Mucizeleri”ni belgeleyen çok dilli bir web sitesi hazırladı. Bu girişimiyle “Tanrı’nın influencer’ı” olarak anıldı.

Acutis, her gün uzun süreler boyunca kutsal ekmek (Eucharist) önünde dua etmesiyle de biliniyordu. Katolik Kilisesi, gençlerin ilgisini çekmek için bu uygulamayı son yıllarda özellikle teşvik ediyor.

2006 yılında 15 yaşındayken ani bir şekilde lösemiye yakalanan Carlo, birkaç gün içinde hayatını kaybetti.

Assisi’de, gençlere ilham vermesi için camdan tabut içinde jeans, Nike ayakkabı ve sweatshirt’üyle sergileniyor. Ölümünden sonra milyonlarca genç Katolik, onu görmek için Assisi’ye akın etti.

GENÇLER İÇİN MODERN BİR ROL MODEL

Papa Francis, ölmeden önce Carlo’nun aziz ilan edilmesini özellikle desteklemişti. Francis’e göre Kilise, dijital çağın vaatleri ve tehlikeleriyle yüzleşmek için gençlere hitap eden bir figüre ihtiyaç duyuyordu.

Chicago’dan 8. sınıf öğrencisi Leo Kowalsky, “Belki Carlo kadar iyi olamam ama ‘Carlo ne yapardı?’ diye kendime sorabilirim” diyerek genç azizin yeni nesil üzerindeki etkisini anlattı.

Törende Carlo ile birlikte aziz ilan edilen Pier Giorgio Frassati, 1901’de Torino’da doğdu. Zengin bir aileden gelmesine rağmen yoksullara yardımıyla tanındı ve kısa ömründe inancı arkadaş çevresine yaymak için çabaladı.