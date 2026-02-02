Papa'dan, ABD ve Küba'ya 'samimi ve etkili diyalog' çağrısı

Papa Leo XIV, Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD ile Küba arasındaki gerilimin arttığını ve bu durumun derin endişe kaynağı olduğunu ifade etti.

Küba'daki piskoposların mesajını yineleyen Papa, tüm sorumlu taraflara samimi bir diyalog çağrısında bulundu. Küba halkının daha fazla acı çekmemesi için her iki ülkenin de şiddetten kaçınması gerektiğini vurguladı.

"ABD ve Küba arasındaki gerilimin artmasıyla ilgili aldığım haberler beni büyük ölçüde üzüyor" diyen Papa, her iki ülkenin de bu sorunları barışçıl yollarla çözmesi gerektiğini belirtti.

Papa'nın diyalog çağrısının hemen ardından, ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya destek veren ülkelere yönelik yeni yaptırım tehditlerinde bulundu. Trump, ülkelere ve gruplara, Küba'ya ticaret yapmaları ve petrol sağlamaları halinde yeni tarifelerin uygulanabileceğini açıkladı.

Trump, "ulusal acil durum" ilan ederek, bu ülkeler için ek bir vergi uygulama yetkisi tanıyan bir kararname imzaladı. Bu kararnameyle, Küba'ya petrol sağlayan ülkeler ve gruplara, yapılan mallar üzerinden ek vergiler getirileceği ifade edildi.

Küba, Trump’ın taleplerine sert bir şekilde karşılık verdi. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, "Kimse ne yapacağımızı dikte edemez" diyerek ABD’nin müdahalesini reddetti.

"Küba, özgür, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Küba tehdit etmez, ABD tarafından 66 yıldır saldırıya uğramaktadır" diyen Díaz-Canel, Küba’nın savunmaya hazır olduğunu da vurguladı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

"Küba ile görüşmeye başlıyoruz" ifadesini kullanan Trump, ada ülkesine petrol giriş çıkışlarının düzenlenmesi konusunda ne düzeyde temas kurduğuna veya ne zaman kurduğuna dair soruları yanıtlamadı.

Trump, "İlla ki insani bir kriz olmasına gerek yok. Muhtemelen bize gelip bir anlaşma yapmak isteyeceklerdir. Böylece Küba yeniden özgür olur" diye konuştu.

Küba ile bir tür anlaşma yapabileceklerini düşündüğünü kaydeden Trump, "Sanırım, biliyorsunuz, nazik davranacağız" dedi.