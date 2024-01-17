Papa Francesco’dan ‘cinsel haz’ çıkışı: Tanrı’nın bir armağanı

Yayınlanma: 17.01.2024 - 19:28

Güncelleme: 17.01.2024 - 19:33

Ruhban sınıfına cinsel ilişkiden uzak durma zorunluluğu uygulayan Katolik Kilisesi’nin lideri, bu açıklamayı Çarşamba günleri halkla buluştuğu genel kabul töreninde yaptı.

‘Şehvet’ konusunda bir konuşma yapan Papa, Hristiyanlıkta cinsel içgüdünün kınanmadığını vurguladı ve "Tanrı'nın bir armağanı olan cinsel zevk, pornografiyle baltalanıyor" dedi.

Papa pornografiyi, bir ilişki olmaksızın tatmin arayışı diye niteledi ve bunun bağımlılık yapabileceğini söyledi.

"İnsanın tüm zevkleri arasında cinselliğin güçlü bir sesi vardır" diyen Papa, şöyle devam etti:

“Cinsellik tüm duyuları kapsar, hem bedende hem de ruhta yaşar. Bu çok güzeldir ama sabırla disipline edilmezse, bir ilişkiye ve iki birey arasında bir aşk dansına dönüşmezse, insanı özgürlüğünden mahrum bırakan bir zincir haline gelir.

"Sevmek, karşıdakine saygı duymak, onu mutlu etmeye çalışmak, duygularıyla empati kurmak, bize ait olmayan bir bedeni, bir psikolojiyi ve bir ruhu tanımaya kendimizi açmaktır" diyen Papa, bu tür sevginin çok güzel olduğunu şehvetin ise tüm bunlara karşıt olduğunu belirtti:

"Şehvet hızla avlar, çalar, tüketir, karşısındakine değil yalnızca kendi ihtiyaçlarına ve zevkine kulak vermek ister.”

KARDİNALİN KİTABI TARTIŞMA YARATTI

Papa’nın bu sözleri, kendisine yakın bir kardinalin orgazmdan detaylıca söz ettiği kitabının yarattığı tartışma sonrası geldi.

Katolik inanç ve ahlak öğretisinin savunulmasından sorumlu olan Vatikan İnanç Doktrini Departmanı Başkanı Kardinal Victor Manuel Fernandez’in 1998’de yazdığı kitabın ilgili bölümleri bir kez daha gündem olmuştu.

Fernandez’in ‘Mistik Tutku, maneviyat ve duygusallık’ (La Pasión Mística, espiritualidad y sensualidad) isimli kitabında bedensel zevklerden ve ‘mistik orgazmdan’ detaylı olarak bahsediliyor. Kadın ve erkeklerin orgazm deneyimleri açık biçimde ele alınıyor.

Piyasada bulunmayan kitabın yaklaşık 25 yıl sonra yeniden ortaya çıkması ise Katolik Kilisesi’nde reform yanlısı kanat ile muhafazakarlar arasındaki çatışmanın işaretlerinden biri.

Reform girişimleriyle bilinen Papa Francesco, kendisine yakın isimlerden Fernandez’i Temmuz ayında İnanç Doktrini Departmanı Başkanı yapmıştı.

Papa gibi Arjantinli olan Fernandez, son haftalarda Katolikler arasında çok tartışılan kararlara imza attı.

Bunların başında, eşcinsel çiftlerin de kilisede kutsanmasına izin vermesi geliyor. Papa Francesco ve Kardinal Fernandez’in girişimiyle geçen Aralık’ta yayımlanan bir belgeyle, eşcinsel ve "kural dışı" durumdaki çiftlerin de kutsanmasının mümkün olduğu belirtiliyordu.

İnanç Doktrini Departmanı tarafından yayımlanan bu belge muhafazakar kanattan tepki çekmiş, Afrika kıtasındaki Katolik liderlerden toplu itiraz gelmişti.

Afrika ve Madagaskar piskoposları ortak bir belgeyle eşcinsel birlikteliklerin bu bölgedeki toplulukların 'kültürel değerlerine aykırı' olduğunu belirterek eşcinsel çiftleri kutsamayı reddetmişti.