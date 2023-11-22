Papa Franciscus, Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini kazanan Milei ile telefonda görüştü

Yayınlanma: 22.11.2023 - 05:12

Güncelleme: 22.11.2023 - 09:16

Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Özgürlük Gelişimi Partisinden yapılan açıklamada, Papa'nın Milei'yi telefonla aradığı ve Milei'nin Papa'yı 2024'te ülkesine davet ettiği bildirildi.

Milei'nin, Papa ile görüşmesine ilişkin "hoş ve çok iyi" ifadesini kullandığı ve Papa'nın Milei'ye hediye olarak tespih (Rosario) göndereceği belirtildi.

Milei'nin, Papa'ya yönelik daha önce sarf ettiği sözler nedeniyle özür dilediği ve kendisini Arjantin'de "büyük bir onurla" karşılayacağını söylediği ifade edildi.

Javier Milei, seçim kampanyası süresince katıldığı televizyon programlarında Papa için "ağır" ifadeler kullanmıştı.

Arjantin'de sandıkların yüzde 99'undan fazlasının açıldığı seçimin sonuçlarına göre, Özgürlük Gelişimi Partisinin adayı Milei, oyların yüzde 55,69'unu alarak devlet başkanı seçilmişti.

Arjantin'de 2027'ye kadar devlet başkanlığı görevini yürütecek olan Milei, 10 Aralık'ta görevi Alberto Angel Fernandez'den devralacak.