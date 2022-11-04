Papa Franciscus'tan barış çağrısı: Silahlar sussun, kendimizi barışa adayalım
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, "silahların mantığının reddedilmesi" gerektiğini belirterek, "Silahlar sussun" çağrısı yaptı.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Bahreyn'in başkenti Manama'daki Sahir Sarayı'nda Kral Hamed bin İsa Al Halife ile görüşerek açıklamalarda bulundu.
Bahreyn'e ilk kez resmi ziyarette bulunan Papa Franciscus, "Buraya (Bahreyn) barış umutlarını yeşertmek ve insanların barış içinde yaşaması için düzenlenen Doğu ve Batı Diyalog Forumu'na katılmak için geldim" dedi.
Çevre konusundaki sorunların "acil ve üzücü" olduğunu belirten Papa Franciscus, "Gelecek nesilleri tehdit etmeden ve çok geç olmadan pratik ve uzun vadeli önlemler alınmalı" ifadelerini kullandı.
Papa Franciscus, Yemen'de hükümet güçleri ve Husi milisleri arasında 7 yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle Yemen halkının "unutulmuş bir savaşın ızdırabını çektiğini" vurguladı.
"Silahların mantığının reddedilmesi" gerektiğini vurgulayan Papa Franciscus, "İtiraz ediyorum: Silahlar sussun ve her yerde kendimizi samimiyetle barışa adayalım" ifadelerini kullandı.
Kral Hamed bin İsa Al Halife ise şubat ayından bu yana devam eden Ukrayna-Rusya Savaşının dünyayı ekonomik, siyasi ve güvenlik anlamında olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, savaşın durdurulması çağrısında bulundu.
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