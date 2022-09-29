Papa Franciscus'tan Ukrayna açıklaması: Bu bir dünya savaşı
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, bir savaş yaşandığını ve bunun sadece Rusya-Ukrayna savaşı olarak düşünmenin hata olduğunu, bunun bir dünya savaşı olduğunu belirtti.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 15 Eylül'de Kazakistan'a yaptığı ziyaret sırasında bazı Cizvit rahiplerle de bir araya geldi.
Papa Franciscus’un bu ziyaret sırasında Cizvit yayın organı Civilta Cattolica'ya demeç verdiği ve burada bu görüşme sırasında, devam eden Rusya-Ukrayna savaşına değindiği aktarıldı.
Franciscus, "Devam etmekte olan bir savaş var. Bence bunu iyilerin ve kötülerin yer aldığı bir kovboy filmi gibi düşünmenin bir hata olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda bunun Rusya ile Ukrayna arasındaki bir savaş olduğunu düşünmek de bir hatadır, o kadar. Hayır, bu bir dünya savaşıdır" ifadelerini kullandı.
Franciscus, daha önce gerçekleştirebileceğini açıkladığı Ukrayna ziyaretinin şu aşamada gündemde olmadığını da kaydetti.
Franciscus ayrıca, Kazakistan’dayken kendisine bazı Ukraynalı davetlilerin geldiğini, bunlardan birinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin esir değişiminden sorumlu askeri yetkilisi olduğunu ve bu kişinin 300 kişilik esir listesi vererek bir şeyler yapılıp yapılamayacağını sorduğunu anlattı. Papa, bunun üzerine kendisinin de doğrudan Rus elçisine bu konuyu aktardığını söyledi.
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