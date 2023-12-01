Paraguay'da 'anlaşma' skandalı: Bakanlık dolandırıldı

Yayınlanma: 01.12.2023 - 14:01

Güncelleme: 01.12.2023 - 14:01

Paraguay Tarım Bakanlığı'ndan Arnaldo Chamorro, hayali "Kailasa Birleşik Devletleri" temsilcileriyle bir "bildiri" imzaladığının ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra görevden apar topar alındı.

Anlaşmanın sosyal medyada yayınlanan bir kopyasına göre, 16 Ekim tarihli "bildiri" diğer hususların yanı sıra, "Paraguay hükümetinin Kailasa Birleşik Devletleri ile diplomatik ilişkiler kurmayı düşünmesi, araştırması ve aktif olarak araması ve Kailasa Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluşlara egemen ve bağımsız bir devlet olarak kabul edilmesini desteklemesi için samimi bir dilek ve tavsiyeyi" ifade ediyordu.

Chamorro bir radyo röportajında, hayali ülkenin temsilcilerinin kendisiyle ve Tarım Bakanı Carlos Giménez ile bir araya geldiğini ifade etti. Chamorro, Kailasa'nın nerede olduğunu bilmediğini kabul ederek, Paraguay'a sulama da dahil olmak üzere çeşitli konularda yardım etmeyi teklif ettikleri için "mutabakat zaptı" olarak nitelendirdiği anlaşmayı imzaladığını söyledi.

Kendilerini "Kailasa Birleşik Devletleri" olarak tanımlayan temsilciler, bu yılın başlarında Cenevre'deki bir BM komitesi toplantısına katılmayı başararak, ABD ve Kanada'daki yerel yöneticilerle de anlaşmalar imzalamışlardı.

Mart ayında New Jersey'deki Newark belediyesi, "Kailasa" ile "kardeş şehir" anlaşması imzalarken dolandırıldığını kabul etti.

"KAİLASA BİRLEŞİK DEVLETLERİ"

Hayali ülke "Kailasa Birleşik Devletleri", kendi internet sitesinde "dünyanın dört bir yanından yerinden edilmiş Hindular tarafından yeniden canlandırılan eski aydınlanmış Hindu uygarlık ulusunun yeniden canlanması" olarak tanımlanıyor.

Bu hayali ülke, Hindistan'da cinsel saldırı da dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla aranan, kendini guru olarak tanıtan Nithyananda tarafından yönetiliyor.