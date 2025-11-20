Paris'te elektrik kesintisi: Metro hatları durdu, evler elektriksiz kaldı

Paris’in bazı bölgeleri Perşembe sabahı geniş çaplı bir elektrik kesintisi yaşadı. Ülkenin elektrik dağıtım şirketi Enedis, kesintinin sabah saatlerinde meydana geldiğini duyurdu.

Ulusal elektrik iletim ağı işletmecisi RTE, arızanın Paris’in güneybatısındaki Issy-les-Moulineaux elektrik alt istasyonunda yaşanan teknik bir olaydan kaynaklandığını açıkladı. Olayın kesin nedeni henüz bilinmiyor ve soruşturma sürüyor.

Enedis’in açıklamasına göre başlayan kesinti ilk etapta 170 bin haneyi etkiledi. Bazı metro hatları ile banliyö tren hatlarının da çalışmayı durdurduğu belirtildi.

Elektrik kesintisine neden olan teknik sorunun kısa sürede kontrol altına alındığı, ekiplerin müdahalesiyle elektriğin büyük bölümünün hızla geri geldiği duyuruldu.

RTE, saat 08.50 itibarıyla elektriksiz kalan hane sayısının yaklaşık 2 bin 600 olduğunu açıkladı. Enedis ise elektrik arzının tamamen öğelene kadar yeniden sağlanmasının beklendiğini bildirdi.