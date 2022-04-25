Paris'te polis 'dur' ihtarına uymayan 2 kişiyi öldürdü

Fransa'nın başkenti Paris'te polisin, "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araca ateş açması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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25 Nisan 2022 Pazartesi, 12:00
Paris'te polis 'dur' ihtarına uymayan 2 kişiyi öldürdü
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Fransız basınının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, polis, Louvre Müzesi yakınlarındaki Neuf Köprüsü üzerinde ters yönde duran aracı kontrol etmek istedi.

Bu sırada sürücü, aracı polislerin üzerine sürdü. Bunun üzerine polis, sürücüsü "dur" ihtarına uymayan araca ateş açtı. Olayda sürücü ve yanında oturan kişi yaşamını yitirdi, arka koltuktaki kişi ise yaralandı.


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