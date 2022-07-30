Paris'ten Atina'ya destek: Sizin tarafınızda olacağımıza şüpheniz olmasın

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 15:58

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Fransa'nın başkenti Paris'i ziyaret ederek, mevkidaşı Catherine Colonna ile görüşmelerde bulundu.

İki bakan, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Catherine Colonna, Nikos Dendias ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın egemenliğine yönelik tehditler karşısında yanında yer alacaklarını söyledi.

Colonna, Yunanistan'ın, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde Türkiye ile yaşadığı gerilimlere ilişkin, "Gelişmeleri yakından izleyeceğiz ve sizin (Dendias'a hitaben) tarafınızda olacağımızdan gerçekten emin olabilirsiniz" dedi.

Colonna, ülkesinin Doğu Akdeniz'e büyük bir ilgi gösterdiğini ifade ederek, bölgeyi bir "gerilim bölgesi" olarak nitelendirdi.

'FRANSIZ SİLAHLARI YUNANİSTAN'IN CAYDIRICILIĞINI GÜÇLENDİRİYOR'

Nikos Dendias ise, Fransa ile savunma alanında gerçekleştirilen iş birliğine atıfta bulundu.

Dendias, "Yunanistan, Fransa ile bir savunma ortağıdır. Yakın zamanda modern "Belharra" fırkateynlerini almaya karar verdik. Fransız Rafale savaş uçakları zaten almıştık. Fransız silahları sayesinde Yunanistan'ın caydırıcı gücü her türlü dış tehdide karşı güçlendiriliyor" dedi.

Dendias ayrıca, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere de değinerek, "Fransa, Yunanistan'ın en önemli ekonomik ve yatırım ortaklarından biridir" diye konuştu.