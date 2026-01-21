Partiler yeni süreçte Suriye’deki gelişmeleri ‘ortak rapor’ dışı değerlendiriyor: ‘Hem silahlar bırakılmalı hem aitlik sağlanmalı’

Yeni çözüm süreci komisyonunun ortak rapor yazım ekibi çalışmalarına devam ederken Suriye’de de her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. AKP ve MHP; Suriye’de PKK’nin tüm unsurlarıyla silah bırakması ve bu kapsamda SDG’nin de silahsızlanması gerektiğiyle ilgili açıklamalarını yineliyor. DEM Parti de iktidarı bölgedeki IŞİD gibi yapıları desteklemekle suçluyor ve SDG’nin 10 Mart Mutabakatı’nın kapsamının dışında olduğunu savunuyor. İki taraf arasındaki bu açıklamalar süreçte gerilim yaratırken, komisyonun ortak rapor yazım ekibinin üyeleri bu tartışmaların rapor çalışmalarının dışında kaldığını belirtiyor. Bu nedenle “Suriye’deki karışıklıklar ortak raporun yazımını yavaşlatıyor” gibi değerlendirmelerin doğru olmadığını söyleyen bazı üyeler “Biz kendi çalışmamıza odaklanmış durumdayız” diyor.

‘TASLAK ÜYELER GÖRDÜKTEN SONRA ÇIKAR’

Her partinin Suriye ile ilgili önerilerini kendi raporlarında dile getirdiğini belirten bazı komisyon üyeleri “Ama biz ortak raporu TBMM olarak sunacağız. Bu nedenle ortak raporda bölgesel sakinliğin sağlanmasına, terör örgütünün bütün unsurlarının silah bırakmasına yönelik bir değerlendirme olur. Ama Suriye’ye yönelik detaylı bir tavsiye olmaz.. Çünkü bu komisyonun görevi değil” görüşünü paylaşıyor.

Bunun dışında partiler Suriye’deki gelişmelerin yansımalarını ortak rapor çalışması dışında değerlendirmeyi tercih ediyor. CHP; bölgede kapsayıcı, tüm inançların ve kimliklerin dışlanmadığı demokratik bir hükümetin oluşturulması gerektiğini vurguluyor. Bölgedeki çatışmalara karşı diyalog yollarının kullanılması gerektiğini savunuyor. Yeni Yol Grubu da kimsenin olaylara tek taraflı bakmaması gerektiğinin altını çizerek “Orada hem örgütün silahsızlanması hem de bütün kimliklerin kendini ait hissedeceği bir yapı olmalı. Bu konuda bir netlik olmaması, hatta sahanın haretkli olması, psikolojiyi etkiliyor” diyor.

Öte yandan, komisyonun ortak raporuyla ilgili “Komisyona sunulmadan kamuoyuyla paylaşılacak bir taslak olmaz. Önce yapılan çalışmalar komisyon üyeleriyle paylaşılır. Taslak onların da fikri alındıktan sonra ortaya çıkar” bilgisi paylaşılıyor.