Pasifik'te Çin'e karşı işbirliği mesajı
Avustralya ve Yeni Zelanda, Pasifik'te Çin'e karşı işbirliği yaptıklarının mesajını verdi
Yeni Zelandalı mevkidaşı Jacinda Ardern’i ağırlayan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, iki ulusun Çin'in etkisinin arttığı Pasifik bölgesine yönelik politikalarında iş birliği içinde olduğunu belirtti.
21 Mayıs'ta Avustralya’nın yeni başbakanı seçilen Anthony Albanese'e ilk resmi ziyaret, Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’den geldi.
"Demokratik komşusu" Yeni Zelanda ve Başbakan Ardern ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirten Albanese, iki ulusun Pasifik politikalarının uyumlu olduğunu dile getirdi.
Öte yandan Başbakan Ardern, Pasifik’teki "bir numaralı tehdidin" iklim değişikliği olduğuna dikkati çekerek, Avustralya’nın karbon salınımını azaltmaya yönelik hedeflerini takdir etti.
Yeni Zelanda 2030 sonuna kadar karbon salınımını yüzde 30 oranında azaltmayı amaçlarken, Albanese hükümeti Avustralya için bu hedefi yüzde 43 olarak belirlemişti.
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