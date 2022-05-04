Paşinyan: Demokrasi Ermenistan’ın en önemli unsuru
Paşinyan, demokrasinin Ermenistan’ın en önemli unsuru olduğunu söyledi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ulusal Meclis'te milletvekillerine hitap etti.
Nikol Paşinyan, demokrasinin Ermenistan'ın en önemli unsuru olduğunu ve bunu sürdüreceklerini belirterek, "Demokrasiyi asla hükümetin veya devletin zayıflığı olarak yorumlamanızı istemiyorum" dedi.
Paşinyan, hükümet karşıtı protestolara değinerek, "Muhalefetteki meslektaşlarımız bir zamanlar yürüdüğümüz için bizimle alay etti ama şimdi onlar yürüyüş yapmaya karar verdi" diye konuştu.
MUHALEFET YALANLADI
Muhalefet liderlerinden Ishkhan Saghatelyan, parlamento binasını ele geçirmeyi planladıklarına dair iddiaları yalanladı.
Saghatelyan, "Hiçbir binaya el koymayacağız, provokasyon yapmayacağız" ifadesini kullandı.
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