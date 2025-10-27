Paşinyan duyurdu: Türkiye–Azerbaycan hattı Ermenistan üzerinden açılıyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 2026 yılı devlet bütçesi tasarısının görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, ülkenin tarihinde ilk kez “barış koşulları altında bütçe tartıştıklarını” söyledi.

Paşinyan, parlamentoda yaptığı açıklamada, “Azerbaycan’la tesis edilen barış koşullarında ilk kez Ermenistan’ın bütçesini görüşüyoruz. Bu gerçekten tarihî bir durumdur” ifadelerini kullandı.

Paşinyan, 8 Ağustos 2025 tarihli Washington Barış Bildirgesi uyarınca Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın sağlandığını hatırlatarak, bu sürecin somut sonuçlar doğurduğunu belirtti:

“Bir yıldan fazla bir süredir Ermenistan–Azerbaycan sınırında tek bir asker bile çapraz ateş sonucu hayatını kaybetmedi. Ermenistan’ın bağımsızlık tarihine baktığımızda, bu kadar uzun bir barış dönemini ilk kez yaşıyoruz.”

Paşinyan, barışın kalıcı hale gelmesi için her iki tarafın da ekonomik ve diplomatik adımlar atmaya devam ettiğini vurguladı.

Fotoğraf: Margara–Yeghegnadzor–Sisian–Goris hattı

“AZERBAYCAN TRANSİT KISITLAMALARINI KALDIRDI”

Paşinyan, Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik transit kısıtlamalarını kaldırmasının tarihi bir gelişme olduğunu belirterek, “Bu, Ermenistan’ın yıllardır süren ablukasının ilk aşamasının aşıldığı anlamına geliyor” dedi.

Başbakan, bu adımın ardından Ermenistan’ın da karşılıklı olarak transit geçişleri serbest bırakacağını açıkladı:

“Bugünden itibaren Türkiye’den Azerbaycan’a, Azerbaycan’dan Türkiye’ye yük taşımacılığını Margara–Yeghegnadzor–Sisian–Goris güzergâhı üzerinden geçişine hazırız. Şu anda fiilen uygulanabilecek tek rota budur.”

“KARŞILIKLI ADIMLAR BARIŞI KALICI KILACAK”

Paşinyan, Ermenistan’ın bu adımla bölgesel ulaşım ve ticaretin önünü açtığını belirterek, barış sürecinin ekonomik işbirliğine dönüşmesi gerektiğini ifade etti.

“Azerbaycan’ın kısıtlamaları kaldırdığı gibi biz de kendi kısıtlamalarımızı kaldırıyoruz. Bu karşılıklı adımlar, Kafkasya’da yeni bir dönemin habercisi olabilir.”