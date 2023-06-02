2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Paşinyan, Erdoğan’ın yemin törenine katılacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki yemin törenine katılacağı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2023 - 20:35
Paşinyan, Erdoğan’ın yemin törenine katılacak
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Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından yeni Meclis açılırken, vekiller bugün yemin töreni gerçekleştirdi. Erdoğan’ın yemin töreni ise yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilecek. Dünyadan liderlerin ve dışişleri bakanlarının da katılacağı yemin töreniyle ilgili açıklama yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da törende olacağını bildirdi.

İki ülke arasındaki soğukluğun giderilmeye başlandığına işaret olarak yorumlanan açıklamada "Ermenistan, Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılım için davet aldı. Başbakan Nikol Paşinyan 3 Haziran'daki törende yer almak için Ankara'ya gidecek" denildi.


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