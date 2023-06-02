TBMM 28'inci Yasama Dönemi başladı: Vekiller yemin ediyor

Yayınlanma: 02.06.2023 - 14:01

Güncelleme: 02.06.2023 - 15:20

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanının ardından TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğü'ne göre saat 14.00'te çağrısız toplandı.

Geçici Başkan Devlet Bahçeli'nin yönettiği oturuma AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Meclis'e gelen Erdoğan tören kıtasını selamladıktan sonra Meclis Genel Kurulu'na geçti. Erdoğan yemin törenini kendisine ayrılan locadan takip etti.

OTURUMU BAHÇELİ YÖNETTİ

Genel Kurulun ilk birleşimini, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, en yaşlı üye sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olarak yönetti.

KILIÇDAROĞLU DA LOCADA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 28. Dönem Milletvekili And İçme Töreni'ni locadan izledi.

YEMİN TÖRENİ BAŞLADI

28. dönem milletvekilleri, Genel Kurul'da yemin etmeye başladı.

Her milletvekili Anayasa'daki yemin metnini kürsüden yüksek sesle okuyacak. Milletvekilleri seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre tek tek yemin edecek. Böylece milletvekilleri resmen göreve başlayacak. Herhangi bir sebepten ilk birleşime katılamayan milletvekilleri, sonra yemin edebilecek.

BAHÇELİ YEMİN ETTİ

Meclis'in yeni yasama dönemi açılışında konuşan Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın da genel kurulda olduğunu belirterek, "Hoşgeldiniz" diye selamladı. Meclis'te bulunan AKP'li ve MHP'li milletvekilleri de Erdoğan'ı alkışladı.

Bahçeli TBMM'nin açılış konuşmasında "Muhterem Cumhurbaşkanım, değerli Milletvekilleri, 28. Dönem TBMM'nin ilk gündem maddesi olan ant içme törenine geçmeden evvel, geçici başkan sıfatıyla hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Egemenliğin yegane sahibi büyük Türk milletine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'ncü, TBMM'nin de 103'üncü yılının heyecanını yaşıyoruz. Meclis'te görev alacak Milletvekili arkadaşlarım tarihi bir sorumluluğu da üstlenmiş durumdadır" dedi.

Bahçeli konuşmasının ardından milletvekili yeminini okudu.

VEKİLLER KÜRSÜDE YEMİN EDİYOR

Bahçeli'nin yemininin ardından ilk önce öncelikli milletvekilleri yemin ederken, ardından sırasıyla vekiller kürsüde yemin etmeye başladı.

GÖREVİ DEVRALDI

Meclis'in "en yaşlı üyesi" sıfatıyla MHP lideri Devlet Bahçeli, törenden kısa süre önce Meclis Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldı.

Devir-teslim töreninde Şentop, "Büyük zorluklar yaşadık. Şubat ayında yaşamış olduğumuz acı depremde TBMM'nin üstün gayretlerle çalıştığını söylemek isterim. Bütün milletvekili arkadaşlarımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Görevi devralan Bahçeli ise "Bu görevi devralmaktan onur duyuyorum. Milletimiz için hayırlı olur" ifadelerini kullandı. Şentop, mührü Bahçeli'ye teslim etti.

ERDOĞAN CUMARTESİ YEMİN EDECEK

Cuma günü 14.00'te başlayan yemin töreninin gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor. Cumartesi günü ise Erdoğan Meclis'te yemin edecek. Kabinesini açıklamasının ardından da bir gün sonra yeni bakanlar Genel Kurul'a giderek yemin edecek.

Cuma günü milletvekillerinin yemin töreni ile Meclis Başkanı seçim süreci de başlayacak.

Meclis Başkanı seçildikten sonra Başkanlık Divanı ve komisyonlar oluşturulacak.

İŞTE VEKİLLERİN EDECEĞİ YEMİN

Milletvekilleri, Anayasa'da yer alan "Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim" şeklindeki yemini ederek görevlerine başlayacak.