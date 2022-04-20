Paşinyan: Rusya ile önemli anlaşmalara vardık

20 Nisan 2022 Çarşamba, 16:39

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.

Nikol Paşinyan, Putin ile yaptığı görüşmeyi "verimli" olarak nitelendirerek önemli anlaşmalara varıldığını açıkladı.

'ÖNEMLİ ANLAŞMALARA VARDIK'

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Devlet Duma Başkanı Vyacheslav Volodin ile yaptığı görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin ile güvenlik alanı da dahil olmak üzere bir dizi anlaşmaya vardığını söyledi.

Nikol Paşinyan, "Dün Vladimir Putin ve ben devletlerarası ilişkilerimizin tüm kapsamını görüştük, çok verimli görüşmelerde bulunduk ve çok önemli anlaşmalara vardık" ifadelerini kullandı.

Paşinyan, Putin ile yaptığı görüşmede güvenlik, Dağlık Karabağ, bölgesel altyapının yenilenmesi, Ermenistan-Azerbaycan sınırının çizilmesi konuları da dahil olmak üzere bir dizi konuda nihai bir anlaşmaya varıldığını kaydetti.



ERMENİSTAN: RUSYA ANA EKONOMİ VE TİCARET ORTAĞI

Paşinyan, Rusya'nın Ermenistan'ın ana ticaret ve ekonomik ortağı olduğunu ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin büyüdüğünü açıkladı.