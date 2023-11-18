Paşinyan'dan Azerbaycan açıklaması: Temel ilkeler üzerinde anlaştık

Yayınlanma: 18.11.2023 - 15:07

Güncelleme: 18.11.2023 - 15:07

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, AGİT Parlamenter Asamblesi'nin Erivan'daki sonbahar oturumunun açılış töreninde konuştu.

Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın "barış anlaşmasının temel ilkeleri üzerinde uzlaşmayı başardığını" söyledi.

Paşinyan, "Ermenistan-Azerbaycan barış süreciyle ilgili hem iyi hem de kötü haberlerimiz var. Azerbaycan ile barışın temel ilkeleri üzerinde anlaşmaya varılmış olması iyi bir şey. Bu, Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile yaptığım görüşmeler neticesinde Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in arabuluculuğuyla gerçekleşti" dedi.

Paşinyan, "En büyük kötü haber ise hala farklı diplomatik diller konuşuyor olmamız ve çoğu zaman birbirimizi anlamıyor olmamız. Bunun nesnel nedenleri var; uzun süredir devam eden bir çatışma, binlerce kurban, onlarca mahkum, onlarca yıldır süren nefret atmosferi ve yapıcı ifadelerin altında kötü niyetlerin gizlendiğine dair şüpheler. Üstelik bu söylediklerim hem Ermenistan hem de Azerbaycan için az ya da çok geçerlidir" diye ekledi.

Erivan'ın, Bakü'ye mahkumlar meselesini çözmeyi ve onları takas etmeyi önerdiğini belirten Paşinyan, "Uzun zamandır bu sorunun barış gündemine uygun bir formül olan 'herkes için herkes' ilkesine göre çözülmesini önermemize rağmen Azerbaycan'ın onlarca mahkumu tutma konusundaki yaklaşımını anlamıyoruz" diye konuştu.

Paşinyan, "Azerbaycan'da resmi düzeyde Ermenistan Cumhuriyeti'nin Batı Azerbaycan olarak adlandırılmaya başlanması son derece şüpheli görünüyor. Bu okullarda ve üniversitelerde öğretiliyor. Bize öyle geliyor ki Ermenistan'a karşı yeni bir savaş, yeni bir askeri saldırı başlatmak için hazırlıklar yapılıyor, bu da barış gündeminin ilerlemesinin önündeki başlıca engellerden biri" dedi.