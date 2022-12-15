Paşinyan'dan Karabağ tepkisi: Dost ülkelerin sesiz kalması tuhaf
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "dost ülkelerin" Karabağ konusundaki "sessizliğini tuhaf bulduğunu" söyledi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hükümet toplantısında konuştu.
Nikol Paşinyan, Karabağ'daki Laçın ve Şuşa bölgelerinde Azerbaycanlı aktivistlerin protesto gösterileri konusunda "bazı dost ülkelerin sessizliğine" tepki göstererek, bunu "tuhaf" olarak nitelendirdi.
Paşinyan, "Laçın koridorunun kapatılması ve Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da insani bir felakete yol açmayı amaçlayan politikasını değerlendiren ve müdahale eden tüm ülkelere, uluslararası kuruluşlara teşekkür etmek istiyorum. En azından bazı dost ülkelerin bu konudaki sessizliğinin garip olduğunu söylemeliyim" dedi.
Azerbaycan'ın "Ermenisiz Dağlık Karabağ" politikası yürüttüğünü öne süren Paşinyan, "Ermeni tarafı bu politikayı uluslararası değerlendirmeye layık hale getirmek için her şeyi yapmalıdır" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Pazartesi günü Şuşa ve Laçın'de toplanan Azerbaycanlı aktivistler, bölgede "Ermeniler tarafından maden yataklarının yasadışı olarak işletildiği" iddilarına ilişkin protesto gösterisi düzenledi.
Azerbaycan, yaşananları sivil aktivistlerin ve çevrecilerin "Ermeni tarafının yasadışı faaliyetlerine" karşı bir protestosu olarak nitelendirdi.
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