Patates çuvallarının altında 14 işçi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 17:14

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 17:25

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh şehrindeki bir iş yerinin tavanı, 16 Mart 2023 sabahı yüzlerce çuval patatesin ağırlığının yapıyı ezmesinin ardından çöktü. Çökme anında depoda iki düzineden fazla işçi çalışıyordu. Enkazdan 24 kişi kurtarıldı.

Hindistan'ın Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ve Devlet Afet Müdahale Gücü (SDRF) hızla bir arama kurtarma operasyonu başlattı. Olay yerine arama ekipleri, doktorlar ve 21 ambulansın yanı sıra patates ve moloz yığınlarını ayıklamak için vinç getirildi.

Polis Generali Shalabh Mathur, "Binanın bodrum katı var ve oraya ulaşmaya çalışıyoruz" dedi . Kurtarma ekipleri ayrıca hayatta kalanları bulmak için köpekleri kullandı. The Tribune'e göre şimdiye kadar 24 kişiyi enkazdan çıkardılar, ancak bazıları hala kayıp.

Bölge Sulh Hakimi Manish Bansal, dört kişinin yaraları nedeniyle yerel bir hastanede tedavi altına alındığını ve altı kişinin taburcu edildiğini kaydetti.

Ancak, tüm işçiler o kadar şanslı değildi. Enkazdan çıkarılan 24 kişiden 14'ü hayatını kaybetti.

Uttar Pradesh başbakanı Yogi Adityanath, hastanede hayatta kalanları ve kurbanların ailelerini ziyaret etti ve mali yardım sözü verdi.

Indepent'de yer alan bilgiye göre, güvenlik standartlarına uymayan bir çatı inşa ettikleri için depo sahiplerine karşı şikayette bulunuldu.