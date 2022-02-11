Paul Magnette: 'Belçika'nın e-ticaretsiz bir ülke olmasına izin verin'

11 Şubat 2022 Cuma, 17:22

Belçika'da hükümeti oluşturan koalisyonda yer alan Sosyalist Parti'nin lideri Paul Magnette'nin söylemi üzerine e-ticaretin yasaklanıp yasaklanmaması tartışması başladı.

Charleroi Belediye Başkanı olan Magnette'in de bir röportajında "Belçika'nın e-ticaretsiz bir ülke olmasına izin verin" ifadelerini kullanması tartışmayı ateşledi.

E-ticaretin ilerleme değil, sosyal ve ekolojik bozulma olduğunu savunan Magnette,"Neden geceleri bu depolarda işçilerin çalışmasına izin vermek zorundayız? Çünkü insanlar günün her saatinde satın almak ve kolilerinin 24 saat içinde evlerine gelmesini istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Magnette, bu sözleri internet alışverişlerinin gece işçileri üzerinde oluşturduğu yüke dikkati çekmek için kullandığını vurgulasa da siyasi rakiplerinden çokça eleştiri aldı.

'E-TİCARET ARTIK BİNLERCE KİŞİYE İŞ SAĞLAYABİLİR'

Flaman muhafazakar-liberal bir parti olan Open VLD'nin Başkanı Egbert Lachaert, attığı tweette "100 yıl önceki ekonomiye geri dönmek bize yardımcı olmayacak. E-ticaret artık binlerce kişiye iş sağlayabilir. Bunun peşini bırakmayacağız, değil mi?" değerlendirmesini yaptı.

Liberal Frankofon Reformist Hareket partisinde senatör olan Georges-Louis Bouchez de "19. yüzyıl bir toplum modeli olamaz. İlerleme bir fırsattır. Daha fazla refah için toplumumuzda açık bir zihne ve uyarlanabilirliğe ihtiyacımız var" tespitini yaptı.

Eurostat'a göre, 16 ila 74 yaşlarındaki Belçikalıların yüzde 75'i 2021'de çevrimiçi alışveriş yaptı. Avrupa Birliği içerisinde bu tür alışverişi yüzde 91 ile en çok Danimarka yaparken, Bulgaristan yüzde 33 ile en düşük sırada yer aldı.

TÜİK'e göre Türkiye'de internet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı 2021 yılında yüzde 44,3 olarak gözlemlendi.



