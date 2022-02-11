Paul Magnette: 'Belçika'nın e-ticaretsiz bir ülke olmasına izin verin'
Belçika'da e-ticaret partiler arasında tartışma konusu oldu.
Belçika'da hükümeti oluşturan koalisyonda yer alan Sosyalist Parti'nin lideri Paul Magnette'nin söylemi üzerine e-ticaretin yasaklanıp yasaklanmaması tartışması başladı.
Charleroi Belediye Başkanı olan Magnette'in de bir röportajında "Belçika'nın e-ticaretsiz bir ülke olmasına izin verin" ifadelerini kullanması tartışmayı ateşledi.
E-ticaretin ilerleme değil, sosyal ve ekolojik bozulma olduğunu savunan Magnette,"Neden geceleri bu depolarda işçilerin çalışmasına izin vermek zorundayız? Çünkü insanlar günün her saatinde satın almak ve kolilerinin 24 saat içinde evlerine gelmesini istiyorlar" ifadelerini kullandı.
Magnette, bu sözleri internet alışverişlerinin gece işçileri üzerinde oluşturduğu yüke dikkati çekmek için kullandığını vurgulasa da siyasi rakiplerinden çokça eleştiri aldı.
'E-TİCARET ARTIK BİNLERCE KİŞİYE İŞ SAĞLAYABİLİR'
Flaman muhafazakar-liberal bir parti olan Open VLD'nin Başkanı Egbert Lachaert, attığı tweette "100 yıl önceki ekonomiye geri dönmek bize yardımcı olmayacak. E-ticaret artık binlerce kişiye iş sağlayabilir. Bunun peşini bırakmayacağız, değil mi?" değerlendirmesini yaptı.
Liberal Frankofon Reformist Hareket partisinde senatör olan Georges-Louis Bouchez de "19. yüzyıl bir toplum modeli olamaz. İlerleme bir fırsattır. Daha fazla refah için toplumumuzda açık bir zihne ve uyarlanabilirliğe ihtiyacımız var" tespitini yaptı.
Eurostat'a göre, 16 ila 74 yaşlarındaki Belçikalıların yüzde 75'i 2021'de çevrimiçi alışveriş yaptı. Avrupa Birliği içerisinde bu tür alışverişi yüzde 91 ile en çok Danimarka yaparken, Bulgaristan yüzde 33 ile en düşük sırada yer aldı.
TÜİK'e göre Türkiye'de internet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı 2021 yılında yüzde 44,3 olarak gözlemlendi.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- 'Beyaz cüce' yörüngesinde tespit edildi: Yaşam olabilir
- Mamadan zehirlenen 2 bebek yaşamını yitirdi
- Yeni varyantlar yolda mı?
- Biden, Afganistan'la Ukrayna'yı karıştırdı
- Evi yanan aile yardım bekliyor: İmkanım yok
- Durex'in Haydar Dümen reklamı gündem oldu
- Lavrov: Rusya, Ukrayna ile savaşmak istemiyor
- Gider borusu çalınmıştı: 'Bu sefer daha sıkı ve kuvvetli
- Reisi: Tahran'ın Viyana görüşmelerinde hiç umudu olmadı
- US to freeze Afghan assets