Pazar yerinin altında 2 bin yıllık zindan ve bebek mezarı keşfedildi

İngiltere’nin Leicester kentinde arkeologlar, şehir merkezindeki tarihi pazar yerinin altında Roma döneminden kalma kalıntılar ve 16. yüzyıla ait “iğrenç bir zindan” ortaya çıkardı. Kazılar, bölgedeki 2 bin yıllık kesintisiz insan yaşamına ışık tuttu.

Leicester Üniversitesi Arkeoloji Servisi (ULAS), 23 Eylül tarihli açıklamasında, şehirdeki pazar meydanında yürütülen kazılarda “2 bin yıllık insan faaliyetinin olağanüstü izlerine” ulaşıldığını duyurdu.

Çalışmalar, alanın yeniden düzenlenmesi için sürdürülen inşaat projesiyle eş zamanlı yürütüldü.

Kazı ekibi, Roma dönemine ait seramik fırınları, madeni paralar, takılar ve mozaik parçacıkları buldu.

Bu bulgular, Roma dönemi Leicester’ında hem gündelik yaşam hem de yerel üretim hakkında yeni ipuçları sundu.

ROMA DÖNEMİNDEN BEBEK MEZARI

En dikkat çekici keşiflerden biri, yaklaşık 1800 yıllık bir Roma binasının ahşap zemininin altına gömülmüş bir bebek mezarı oldu.

Kazı lideri Gavin Speed, buluntuların “Roma’dan Anglo-Saksonlara kadar uzanan bir yerleşim sürekliliğine işaret ettiğini” söyledi.

“Kazı alanı adeta bir arkeolojik pasta dilimi gibi her katman farklı bir dönemi temsil ediyor” diyen Speed, “yaklaşık 800 yıl boyunca pazar yüzeylerinin üst üste inşa edildiğini ve ortaçağ tezgâhlarının yer izlerine bile ulaştıklarını” belirtti.

Kazının en çarpıcı bulgusu ise 16. yüzyıldan kalma bir zindanın kalıntıları oldu.

Tarihi kayıtlarda “en iğrenç zindan” olarak geçen bu yapı, Gainsborough Salonu adlı bir binanın parçasıydı. 1533’te kayıtlara geçen yapı, o dönemde mahkeme salonu, belediye toplantı yeri ve şölen alanı olarak kullanılıyordu.

Zindan, binanın 1748 civarında yıkılmasına kadar varlığını sürdürdü.