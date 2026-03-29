Pedro Sanchez'den Netanyahu'ya sert tepki

29.03.2026 21:11:00
ANKA
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Paskalya öncesi Katoliklerin Kudüs'teki ayinine izin verilmemesine tepki göstererek İsrail'i dini özgürlüklere saygı göstermeye çağırdı.

Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu, Katoliklerin Kudüs'teki kutsal mekanlarda Paskalya öncesi pazar ayinini kutlamalarını hiçbir açıklama yapmadan, sebep göstermeden engelledi. İspanya hükümeti, dini özgürlüğe yönelik bu haksız saldırıyı kınıyor ve İsrail'den inanç çeşitliliğine ve uluslararası hukuka saygı göstermesini talep ediyor. Çünkü hoşgörü olmadan bir arada yaşamak imkansızdır" ifadesini kullandı.

