Pehlevi’den rejime meydan okuma: İran’a döneceğim

Batılı ülkelerin desteğiyle gündeme gelen Rıza Pehlevi, ABD’deki sürgün hayatının ardından İran’a geri döneceğini açıkladı.

İran'daki protestoları körükleyen Pehlevi, dönüş için herhangi bir tarih vermezken, İran’a girişine izin verilip verilmeyeceği ve muhalif bir figür olarak hangi sonuçlarla karşılaşabileceği belirsizliğini koruyor.

İran’da aralık ayının son günlerinde, derin ekonomik kriz ve artan enflasyon nedeniyle ülke genelinde protestolar başladı.

Gösteriler kısa sürede, İslam Cumhuriyeti’nin otoriter yapısına karşı daha geniş çaplı rejim karşıtı eylemlere dönüştü.

Pehlevi, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yayımladığı video mesajında, İran halkının “ileriye dönük güvenilir yeni bir yol” talep ettiğini söyledi.

The battle in Iran today is between occupation and liberation. The Iranian people have called for me to lead.



I will return to Iran. pic.twitter.com/V0JEVs55cw — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 18, 2026

Pehlevi mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün İran’daki mücadele, işgal ile özgürleşme arasındadır. İran halkı beni liderlik etmeye çağırdı. İran’a döneceğim.”

İranlıların sahada harekete geçtiğini belirten Pehlevi, uluslararası topluma da çağrıda bulunarak “İran halkıyla birlikte hareket edilmesi gerektiğini” savundu.

Pehlevi, “İran’a döneceğim. İran halkı ülkesini geri almak için ayağa kalktı. Tarih, onların yanında duranları onurlandıracak” dedi.

ABD'DE SÜRGÜNDE YAŞIYOR

Rıza Pehlevi, babası İran’ın eski Şahı tarafından veliaht prens ilan edilmişti. Pehlevi, onlarca yıldır ABD’de sürgünde yaşıyor.

İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin farklı veriler paylaşılıyor.

İran’ın dini lideri Ali Hamaney, cumartesi günü yaptığı açıklamada ilk kez ülke genelindeki olaylarda binlerce kişinin öldüğünü kabul etti.

Merkezi ABD’de bulunan İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), şu ana kadar 3 bin 308 ölümü doğruladığını, ayrıca 4 bin 382 vakayı incelemeye devam ettiğini duyurdu.

Ölü sayısına ilişkin bilgilerin teyidinin güçleşmesinde, İran yönetiminin 8 Ocak’ta ülke genelinde interneti kapatması etkili oldu. İnternet kesintisi nedeniyle, sahadan gelen verilerin doğrulanmasının zorlaştığı kaydedildi.