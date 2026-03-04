Pehlevi'yi telefonda işlettiler... 'Avrupa İran’a karşı Haçlı Seferi yapmalı,' dedi!

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin ABD'de yaşayan oğlu Rıza Pehlevi, Rusya’da siyasi figürlere yaptıkları telefon şakalarıyla tanınan Vovan ve Lexus adlı komedyen ikilinin son hedefi oldu.

Komedyenler, Pehlevi ile iletişime geçerek kendilerini 'Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in danışmanları' olarak tanıttı. Görüşme sırasında Pehlevi’nin bu kimliğin gerçek olduğunu sanarak konuşmaya devam ettiği iddia edildi.

ŞAKAYI FARK ETMEDİ

Sputnik TR'de yer alan habere göre, görüşmenin dikkat çeken detaylarından biri ise komedyenlerin kullandığı sıra dışı giriş oldu.

İddiaya göre komedyenlerden biri, saç ve bıyık stilini Adolf Hitler’e benzeterek konuşmaya başladı ve şu ifadeleri kullandı:

Size şunu söylemem lazım: Benim dedem sizin babanızı tanıyordu… Alman ordusundaydı, 1940’larda Tahran’da bir ajandı.

Bu açık göndermeye rağmen Pehlevi’nin görüşmenin bir telefon şakası olduğunu fark etmediği ileri sürüldü.

İRAN'A KARŞI 'HAÇLI SEFERİ' ÖNERİSİ

Görüşmede komedyenler, Pehlevi’ye Almanya’nın İran’a karşı askeri harekâta hazırlandığı yönünde bir senaryo sundu.

Pehlevi’nin ise bu iddiayı gerçek sanarak yanıt verdiği ve Avrupa’nın İran’a karşı daha sert bir tutum alması gerektiğini savunduğu öne sürüldü.

Görüşmede Pehlevi’nin şu ifadeleri kullandığı aktarıldı: