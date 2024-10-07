Pehlevi'nin oğlu Tahran yönetimini hedef aldı: 'Rejim değişikliği, küresel sorunları bitirecek'

Yayınlanma: 07.10.2024 - 17:50

Güncelleme: 07.10.2024 - 17:50

İran'ın son şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi, Fox News'e verdiği demeçte İran-İsrail gerginliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pehlevi, “İran'daki rejim değişikliğinin pek çok küresel sorunun sona ermesi anlamına geleceğini” savundu.

“Yurttaşlarının refahını önemsediğini” belirten Pehlevi, “Onların, bu çatışmanın sonuçlarından bir kez daha acı çektiğini görmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Fox News'e konuşan Pehlevi, devamında şunları kaydetti:

“Nihai çözüm bu rejimin artık orada olmamasıdır ve sadece bölgedeki dostlarımız için değil, tüm dünyanın İran'da bir rejim değişikliğinin tüm bu sorunlara son vereceğini anlaması için en iyi fırsat şu anda mevcuttur, böylece deniz trafiği ve petrol fiyatlarının yükselmesi konusunda endişelenmemize gerek kalmaz çünkü bazı Husiler ticari gemileri vuracak ya da orada sahip olduğunuz diğer her şeyi vuracaktır. Nükleer tehdit, bu ideolojinin yayılması, nokta, bu rejimin sona ermesi tüm bu sorunların sona ermesi anlamına gelecektir.”

Rıza Pehlevi, 17 yaşındayken askeri uçuş okuluna katılmak üzere ABD'ye gitmiş, kısa süre sonra İran'da gerçekleşen İran İslam Devrimi'nin (1979) ardından ABD'de kalmak zorunda kalmıştı.