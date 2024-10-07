İsrail'de muhalif lider, İran'ın petrol rafinerilerini hedef gösterdi

Yayınlanma: 07.10.2024 - 14:32

Güncelleme: 07.10.2024 - 14:32

İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, İsrail'in Yediot Aharonot gazetesine verdiği röportajda, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonu hedef alan Lapid, 7 Ekim ile ilgili hükümeti suçladı.

Lapid, Netanyahu koalisyonunda yer alan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "İsrail'e zarar verdiğini" söyledi.

Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi gerektiğini söyleyen Lapid, bunun için gerekirse "sınırlı bir süre" Gazze Şeridi'ne saldırıların durdurulmasını desteklediğini kaydetti.

İsrail'in olası saldırılarında İran'ın petrol rafinerilerini hedef alması çağrısı yapan Lapid, Tahran'ın nükleer tesislerine yönelik bir saldırı için ise Tel Aviv'de daha geniş bir koalisyon hükümeti gerektiğini savundu.

İsrail'in olası saldırısında İran'ın petrol rafinerilerini hedef alabileceği yorumları yapılıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a ne şekilde tepki vereceği hususunda halen net karar vermediğini belirterek, "Eğer onların yerinde olsam petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm" ifadelerini kullanmıştı