Pekin yönetimi, Covid-19 kontrolü için barikat kurulmasını yasakladı
Çin'in başkenti Pekin'de pazar günü, kentte virüse karşı alınan önlemleri iyileştirme adımları çerçevesinde, kapatılan konut sitelerinin girişine barikat kurma uygulaması yasaklandı.
Pekin Belediyesi Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkan Yardımcısı Liu Xiaofeng düzenlenen basın toplantısında, Covid-19 vakalarında sürekli bir artışla karşı karşıya olan Pekin'in, salgın kontrol önlemlerini yeni koşullara göre optimize etmesi gerektiğini söyledi.
Yeni kararlar kapsamında, özellikle yüksek risk bölgelerinde bina kapılarına ve konut sitelerinin girişlerine barikat kurulması yasaklandı. Mahalle seviyesinde, salgın kontrol ve önlemeden sorumlu bir belediye görevlisi olan Wang Daguang, tıbbi yardım amaçlı ulaşım, acil durum kaçışları ve kurtarmalar için geçişlerin açık tutulması gerektiğini belirtti.
Wang, gerekli şartları karşılayan konut sitelerinin izole yönetimden gecikmeden çıkarılacağını söyledi.
VAKA SAYILARI
Pekin'de Cumartesi günü yerel olarak bulaşmış 747 teyitli Covid-19 vakası ve 3 bin 560 yerel semptomsuz vaka bildirildi. Kentte Cuma günü bildirilen yerel olarak bulaşmış vaka sayısı 586, semptomsuz vaka sayısı ise 2 bin 9 olarak kaydedildi.
Pekin yerel yönetimi, daha önce de temel ihtiyaç malzemeleri satan alışveriş merkezi ve süpermarket açılışlarını hızlandırma sözü vererek Covid-19 vakalarından etkilenen bu tür ticari işletmelerin, bir günlük kapanma ve dezenfeksiyon işlemlerinin ardından yeniden açılmalarına izin verileceğini duyurmuştu.
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