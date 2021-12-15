Pekin'de şehir genelinde havai fişekler yasaklanıyor

15 Aralık 2021 Çarşamba, 10:50

Pekin Belediye Havai Fişek Güvenlik Yönetimi Koordinasyon Grubu Ofisi tarafından salı günü yapılan açıklamaya göre, havai fişekler yasaklanarak 2022'deki Bahar Festivali tatili sırasında şehirdeki perakende satış noktalarında satılamayacağı belirtildi.



Ancak ofisten yapılan açıklamada bu yasağın, Pekin'de bulunan Universal Pekin Tema Parkı'ndaki polis yetkilileri tarafından onaylanacak havai fişek gösterilerini kapsamayacağı söylendi.

Kutlama ve tatil dönemlerinde yapılacak her resmi havai fişek gösterisinin, Pekin belediye yönetimi tarafından onaylanacağı ve duyurulacağı kaydedildi.

YASAK 1 OCAK'TA

Pekinli yetkililer, 2017 yılının aralık ayında, bu ürünlerin neden olduğu hava kirliliği, yaralanmalar ve can kayıpları nedeniyle şehirde havai fişekleri yasaklamak üzere bir düzenlemeyi kabul etmişti.

Şimdiye kadar, Fangshan ve Mentougou dışındaki tüm bölgelerde havai fişekler yasaklandı. İki banliyö bölgesinin 1 Ocak 2022'den itibaren uygulanacak yasağa katılacağı ifade edildi.