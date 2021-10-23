Pentagon açıkladı: ‘Başarısızlıkla sonuçlandı’
Washington'un yürüttüğü hipersonik füze testlerinin anormal bir durum nedeniyle ertelendiğine dair ABD basınına yansıyan haberler Pentagon tarafından doğrulandı.
Dünyanın önde gelen güçleri silahlanma yarışına devam ederken ABD'de bu alanda yapılan çalışmalara ilişkin yeni gelişme yaşandı.
Washington'un yürüttüğü hipersonik füze testlerinin anormal bir durum nedeniyle ertelendiğine dair ABD basınına yansıyan haberler Pentagon tarafından doğrulandı.
Bakanlıktan Sputnik'e yapılan açıklamada, 21 Ekim'de Alaska'daki Pacific Spaceport Complex uzay üssünde yapılması planlanan veri toplama amaçlı testin ertelendiğini ifade etti.
Bakanlık, "Hızlandırıcının arızalanması nedeniyle bu testler yapılmadı. Testlerde kullanılan hızlandırıcı, hipersonik silah geliştirme programının bir parçası değil" dedi.
PUTİN: ABD İLE RUSYA ARASINDA...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta yaptığı açıklamada, Amerikan tarafının Anti Balistik Füze Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından Rusya ile ABD arasında silahlanma yarışı başladığını ve bu yarışın maalesef ivme kazandığını söylemişti.
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