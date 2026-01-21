Diego Simeone'den Galatasaray itirafı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.01.2026 23:20:00
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, 1-1 biten Galatasaray maçının ardından görüşlerini aktardı.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Arjantinli teknik direktör, "İzlemesi keyif veren bir maç oldu. İlk yarıda iyi ataklar yaptık, forvetlerimizin çabası ile sonuç alamayız. Herkes çabasını ortaya koymalı. Bizim de fırsatlarımız oldu, Galatasaray da son dakika kazanabilirdi" dedi.

"İLK 8 BİZİM ELİMİZDE DEĞİL"

Galatasaray karşısında aldıkları 1 puanla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 8 şansları sorulan Simeone, "İlk 8 bizim elimizde değil, diğer takımların alacağı sonuçlara da bağlı olacak. Sonuna kadar devam edeceğiz ve neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.

