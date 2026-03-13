Pentagon’dan dikkat çeken açıklama: Körfez ülkeleri de savaşa katılabilir

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’a yönelik devam eden ABD-İsrail saldırıları hakkında yaptığı açıklamada bazı Körfez ülkelerinin de operasyonlara katılabileceğinin sinyalini verdi.

Hegseth, ABD ve İsrail’in askeri üstünlüğünün arttığını savunarak, “Genişleyen tek şey bizim avantajımız. Körfez’deki müttefiklerimizin de artık daha fazla devreye girerek saldırı pozisyonuna geçtiğini görüyoruz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın çatışmanın gidişatına karar vereceğini belirten Hegseth, operasyonların hızının ve zamanlamasının Trump tarafından belirleneceğini ifade etti.

Hegseth, bu sürecin “America First” ve “güç yoluyla barış” anlayışının bir parçası olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı, İran’a yönelik yaklaşık iki haftadır devam eden askerisaldırılarda ABD bombardıman uçaklarının bugün yine en yüksek sayıda sorti gerçekleştireceğini açıkladı.

HAMANEY NE DEMİŞTİ?

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, göreve gelmesinin ardından ilk mesajında, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri üslerinin kapatılmaması halinde saldırıların hedefi olabileceğini belirtmişti.

Hamaney, İran’ın bölge ülkeleriyle dostluk içinde olmak istediğini belirterek, “İran komşularıyla dostluk ve iş birliğine inanıyor. Ancak ABD’nin bölgedeki üsleri hedef alınmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Hamaney, İran’ın saldırılarının bölge ülkelerini değil, ABD’nin askeri varlıklarını hedef aldığını savundu.

PEZEŞKİYAN: KARŞILIK VERECEĞİZ

Geçtiğimiz günlerde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, komşu ülkeleri kardeşleri olarak gördüklerini ancak herhangi bir ülkeden İran'a saldırı gelirse karşılık vermek zorunda kalacaklarını söyledi.

Pezeşkiyan, "Daha önce de defalarca söylendiği gibi ve liderliğe göre, komşu ülkelerle kardeşiz ve ilişkilerimiz iyi olmalı. Herhangi bir ülkeden saldırı ve topraklarımızı ihlal etmek isterlerse, bu saldırıya karşılık vermek zorundayız ve bu karşılık, o ülkeyle bir anlaşmazlığımız olduğu veya oradaki insanları rahatsız etmek istediğimiz anlamına gelmez" dedi.

NETANYAHU NE DEMİŞTİ?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’la devam eden savaşın başlamasından bu yana düzenlediği dün ilk basın toplantısında, İsrail’in bölgede eskisinden çok daha güçlü bir konuma geldiğini söyledi.

Netanyahu, “Size Orta Doğu’nun tamamını değiştireceğimizi söylemiştim; düşmanlar ve dostlar açısından. İsrail’in her zamankinden daha güçlü olacağını söylemiştim. Artık bunu herkes görüyor; komşularımız da dahil, hem düşmanlarımız hem dostlarımız” ifadelerini kullandı.

Netanyahu ayrıca, İsrail’in savaş sürerken diplomatik girişimlerini de hızlandırdığını belirtti. Bölge ülkeleriyle yeni ortaklıklar kurmak için temaslarda bulunduklarını söyleyen Netanyahu, “Ekibimle birlikte bölgede yeni ittifaklar kuruyoruz. Birkaç hafta önce hayal gibi görünen ilişkiler üzerinde çalışıyoruz” dedi.