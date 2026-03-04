Pentagon'dan İran açıklaması: Daha büyük dalgalar geliyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, İran’a yönelik askeri operasyonların başlamasından bu yana Pentagon’da ikinci basın toplantısını düzenledi.

Brifingde konuşan Hegseth, ABD donanmasına ait bir denizaltının uluslararası sularda seyreden bir İran savaş gemisini torpido ile batırdığını açıkladı.

Hegseth, “Uluslararası sularda güvende olduğunu düşünen bir İran savaş gemisi Amerikan denizaltısı tarafından torpido ile batırıldı” dedi.

Savunma Bakanı, bunun İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana torpido kullanılarak batırılan ilk düşman gemisi olduğunu belirtti.

Hegseth, batırılan geminin İran’ın “Soleimani” adlı savaş gemisi olduğunu söyledi.

Geminin adının, ABD tarafından 2020 yılında öldürülen İranlı general Kasım Süleymaniden geldiğini hatırlatan Hegseth, “Sanırım başkan onu iki kez yakaladı” ifadelerini kullandı.

Hegseth, İran savaşının küresel güçlerle doğrudan bir çatışmaya dönüşmediğini ifade etti.

Hegseth, “Rusya ve Çin’e söyleyecek bir mesajım yok. Bu meselede gerçekten bir faktör değiller ve bizim onlarla bir sorunumuz yok” dedi.

ABD Savunma Bakanı, Washington yönetiminin operasyonlardaki temel hedefinin İran’ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.

Hegseth, ABD’nin önceliğinin “İran’ın nükleer hedeflerini sona erdirmek” olduğunu söyledi.

TÜRKİYE SINIRINDA DÜŞÜRÜLEN FÜZE

Hegseth, bir İran füzesinin Türkiye hava sahasına girmeden önce düşürülmesine ilişkin soruya da yanıt verdi.

ABD’nin şu aşamada bu olayın NATO’nun 5. maddesini tetikleyecek bir durum oluşturduğunu düşünmediğini ifade etti.

Hegseth ise devam eden müzakerelere rağmen İran’ın “iyi niyetle hareket etmediğini” savundu.

Hegseth, İran’ın müzakereler sürerken saldırı planları yaptığını öne sürerek ABD’nin bu nedenle “kararlı şekilde harekete geçtiğini” söyledi.

İran’da bir kız okuluna düzenlenen saldırıda 160’tan fazla kişinin öldüğü iddiaları da Pentagon’daki toplantıda gündeme geldi.

Hegseth, ABD’nin sivilleri hedef almadığını belirterek olayın araştırıldığını söyledi.

ABD OPERASYONLARI GENİŞLETMEYİ PLANLIYOR

Pentagon’daki açıklamasında Hegseth, İran’a yönelik askeri operasyonların henüz başlangıç aşamasında olduğunu söyledi.

ABD ve İsrail hava kuvvetlerinin bir hafta içinde İran hava sahasında tam kontrol sağlamayı hedeflediğini belirten Hegseth, operasyonların hızlanacağını ifade etti:

“Başkan Trump'ın dediği gibi, daha büyük dalgalar geliyor. Biz daha yeni başlıyoruz. Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz.”

Hegseth, İran’a yönelik saldırıların İran’ın füze programını, savunma sanayisini ve askeri liderliğini hedef aldığını söyledi:

“Bu hiçbir zaman adil bir savaş olmadı ve olmayacak. Onlar zayıfken vuruyoruz ve olması gereken de bu.”

“DAHA YAKIN VE HASSAS SALDIRILAR YAPILACAK”

Pentagon’daki basın toplantısında konuşan Caine, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) operasyonun dördüncü gününde yeni bir stratejiye geçtiğini belirtti.

Caine, ilk aşamada İran’ın savunma menzilinin dışından uzun menzilli mühimmatlarla saldırılar gerçekleştirildiğini, ancak artık İran üzerinde daha yakın ve hassas saldırılar yapılacağını söyledi.

Bu yeni aşamanın hedeflere karşı daha yüksek hassasiyetle saldırı düzenlenmesini ve İran üzerindeki askeri baskının sürdürülmesini sağlayacağını ifade etti.

ABD’nin İran hava sahasında belirli bölgelerde üstünlük sağladığını söyleyen Caine, bir sonraki adımın İran topraklarının iç kesimlerine doğru ilerleyen saldırılar olacağını açıkladı. Bu saldırıların ABD güçlerine daha geniş hareket alanı sağlayacağını belirten Caine, operasyonların İran’ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmayı amaçladığını söyledi.

Caine’e göre ABD ve İsrail saldırılarının ardından İran’ın füze ve insansız hava aracı saldırılarında ciddi bir azalma yaşandı. Caine, İran’a yönelik operasyonların üç ana hedefe odaklandığını açıkladı: