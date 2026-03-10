Pentagon’dan İran açıklaması: En yoğun saldırı günlerinden biri olacak

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine’in, İran’a yönelik yürütülen “Operation Epic Fury” (Epik Öfke Operasyonu) hakkında Pentagon’da basın toplantısı düzenliyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran ile süren savaşın ikinci haftasında Tahran yönetiminin “çaresiz ve panik halinde” olduğunu ileri sürdü.

Hegseth, İranlı yöneticileri hedef alarak, “Mollalar çaresiz ve panik halinde, tıpkı terörist korkaklar gibi” ifadelerini kullandı. ABD’li yetkili, İran ordusunun kapasitesinin giderek zayıflatıldığını öne sürdü.

ABD Savunma Bakanı, İran’ın füze saldırılarını sivil alanlardan gerçekleştirdiğini iddia etti.

Hegseth, “Füzeleri kasıtlı olarak okullardan ve hastanelerden ateşliyorlar. Çünkü askeri güçlerinin sistematik şekilde zayıflatıldığını biliyorlar” dedi.

“EN YOĞUN SALDIRI GÜNLERİNDEN BİRİ OLACAK”

Hegseth, operasyon kapsamında bugünün “bir kez daha en yoğun saldırı günü olacağını” ifade etti.

Hegseth açıklamasında İran’ın askeri açıdan ciddi kayıplar verdiğini öne sürerek, Tahran yönetiminin “savaşı kötü şekilde kaybettiğini” savundu.

Yürütülen operasyonların İran’ın askeri kapasitesini sistematik biçimde zayıflattığını ileri süren Hegseth, son 24 saat içinde İran’dan fırlatılan füze sayısının çatışmaların başlangıcından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini iddia etti.

“DÜŞMAN YENİLENE KADAR OPERASYON SÜRECEK”

Hegseth, İran’a karşı yürütülen askeri operasyonların “düşman tamamen ve kesin biçimde yenilene kadar” devam edeceğini söyledi.

Hegseth açıklamasında, ABD’nin savaşın seyrini kendi stratejisine göre belirlediğini ifade ederek, “Bu operasyonları kendi zamanlamamız ve kendi tercihimiz doğrultusunda yürütüyoruz” dedi.

ABD Başkan Donald Trump’ın bir gün önce yaptığı açıklamalara da atıfta bulunan Hegseth, “Başkan Trump’ın dün söylediği gibi, düşmanı teknik beceri ve askeri gücün ezici bir gösterisiyle eziyoruz” ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI

Hegseth, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan petrol akışını engellemeye yönelik herhangi bir girişimde bulunması halinde ABD’nin çok daha sert karşılık vereceğini söyledi.

Hegseth ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesine de değindi. ABD’li bakan, görüşmede Rusya’nın İran’a karşı yürütülen savaşa dahil olmaması gerektiğinin açık şekilde ifade edildiğini söyledi.

Hegseth, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in, Trump’ın mesajlarını dikkate alması gerektiğini söyledi.

Hegseth, “İran’ın yeni lideri, başkanımızın sözlerine kulak vermekte akıllıca davranacaktır. İran’ın nükleer silah peşinde olmadığını açık şekilde ilan etmelidir” ifadelerini kullandı.

ABD’li bakan, Washington yönetiminin İran’ın nükleer silah geliştirmesine kesinlikle izin vermeyeceğini vurguladı.

MİNAB İLKOKULU SALDIRISI

Hegseth, İran’da Minab ilkokulunu hedef alan saldırıyla ilgili gelişmelerin “kapsamlı şekilde soruşturulacağını” söyledi.

Hegseth, ABD’nin askeri operasyonlarında sivillerin hedef alınmaması için özel hassasiyet gösterildiğini belirterek, “Hiçbir ülke sivillerin hedef alınmaması için ABD kadar önlem almıyor” dedi.

ABD’li bakan, her saldırının ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini ifade ederek, operasyonların sivillere zarar vermemesi için dikkatle planlandığını söyledi:

“Soruşturma yapacağız. Açık kaynaklardaki bilgiler neyin olup olmadığını belirlemek için doğru yer değildir.”

Hegseth ayrıca İran’ı sivilleri hedef almakla suçladı. İran’ın saldırılarını “ayrım gözetmeksizin” gerçekleştirdiğini iddia eden Hegseth, “Terör rejimleri böyle savaşır. Onlar sivilleri hedef alır, biz almıyoruz” dedi.

GENELKURMAY BAŞKANI: ÖNEMLİ İLERLEME KAYDEDİLDİ

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, İran’a yönelik askeri operasyonlarda Tahran’ın füze kapasitesini sınırlama konusunda “önemli ilerleme” kaydedildiğini söyledi.

Caine, ABD ordusunun İran’ın askeri kabiliyetlerini zayıflatmaya yönelik operasyonlar yürüttüğünü belirterek, “İran’ın füzelerini, insansız hava araçlarını, deniz güçlerini ve askeri üretim altyapısını yok etmeye odaklanıyoruz” dedi.

ABD’li komutan, operasyonların yalnızca saldırı platformlarını değil üretim altyapısını da hedef aldığını vurguladı.

Caine, ABD güçlerinin İran’daki insansız hava aracı fabrikalarını ve bu araçların fırlatma noktalarını hedef aldığını ifade etti.

Dan Caine, ABD ordusunun İran’daki yer altına gömülü füze tesislerine yönelik yeni saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Caine, ABD Stratejik Komutanlığı’na bağlı bombardıman uçaklarının İran’ın güney kesimindeki derin yer altı füze rampalarına “düzinelerce yaklaşık 900 kilogram delici mühimmat” bıraktığını belirtti. Bu mühimmatın, yer altındaki korunaklı askeri tesisleri hedef almak üzere tasarlandığını ifade etti.

ABD’li komutan ayrıca İran’ın insansız hava aracı kapasitesini zayıflatmak amacıyla bazı drone üretim tesislerinin de hedef alındığını söyledi.

Caine, saldırıların İran’ın otonom saldırı kapasitesinin merkezine yönelik olduğunu belirtti.