Pentagon İstihbarat Ajansı Başkanı 'istihbarat sızıntısının' ardından görevden alındı

ABD’nin 22 Haziran’daki saldırısı, İran’ın nükleer altyapısına ağır darbe vurmayı hedefliyordu; İran düşük maliyetli ama sembolik bir misillemeyle karşılık verdi. Ardından gelen istihbarat raporları sonucu, 'kalıcı yıkım' yerine 'bir kaç ayda telafi edilebilecek bir geciktirme' şeklinde tarif edince, Washington’da siyasal kriz büyüdü. Zira Başkan Donald Trump, tesislerin 'tamamen imha edildiğini' savunmuştu.

Son olarak, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) Direktörü Korgeneral Jeffrey Kruse’u görevden aldı. Pentagon, iki üst düzey komutanın daha görevden alındığını doğrularken, kararların nedeni paylaşılmadı.

Korg. Jeffrey Kruse

RAPOR, TRUMP'I YALANLIYORDU

Gelişme, Beyaz Saray’ın, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının etkisinin sınırlı olduğunu belirten, basına sızdırılmış DIA raporunu "tamamen yanlış" diyerek reddetmesinin ardından geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırı sonrası İran’daki nükleer tesislerin “tamamen imha edildiğini” savunmuş; fakat sızdırılan raporda etkinin sınırlı olduğu ve bir kaç ayda onarılabileceğine yönelik ifadeler yer almıştı.

ABD Savunma Bakanı Hegseth, NATO zirvesinde sızdırılan raporun 'zayıf istihbarata' dayandığını söyleyerek FBI’ın sızıntıyı soruşturduğunu belirtmişti.

KRİTİK KURUMLARDA TASFİYELER SÜRÜYOR

Kruse’un ayrılışı ilk olarak Washington Post tarafından bildirilirken, Reuters’a konuşan bir kaynak, Hegseth’in Deniz Kuvvetleri Yedek Komutanı ve Deniz Özel Harekât Komutanlığı liderini de görevden aldırdığını aktardı.

Trump yönetimi son aylarda Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Direktörü Timothy Haugh, Çalışma İstatistikleri Komiseri Erika McEntarfer ve Şubat’ta C. Q. Brown dâhil olmak üzere çok sayıda üst düzey ismi görevden almıştı.

SÜRECİN ÖZETİ

İşte, Pentagon'daki üst düzey isimlerin tasfiyelerine uzanan sürecin köşe taşları:

22 Haziran 2025 — ABD’nin İran nükleer tesislerine saldırısı

ABD Hava ve Deniz Kuvvetleri, Fordow ve Natanz’ı 'sığınak-delici' bombalar, İsfahan’ı ise Tomahawk seyir füzeleriyle vurdu. Resmî brifinglerde hedefin nükleer kapasiteyi hızla devre dışı bırakmak olduğu belirtildi.

23 Haziran 2025 — İran’dan misilleme (Katar)

İran, misilleme olarak Katar’daki Al Udeid Üssü’nü hedef alan balistik füzeler ateşledi; tesis önceden tahliye edildiği için can kaybı olmadı. Washington olayı doğrularken, saldırının ölçeği ve savunmanın etkinliği nedeniyle etkisinin sınırlı kaldığı bildirildi.

24–25 Haziran 2025 — 'Zarar boyutu' tartışması ve sızıntı

ABD kaynaklı bir istihbarat değerlendirmesi, saldırıların İran’ın nükleer programını yalnızca 'birkaç ay' geriye ittiğini öne sürdü. Beyaz Saray ise bu bulguları 'tamamen yanlış' diyerek reddetti; Savunma Bakanı Pete Hegseth de olayla ilgili 'sızıntı soruşturması' başlatıldığını açıkladı.

24 Haziran 2025 — İsrail-İran hattında kırılgan ateşkes

ABD arabuluculuğuyla kırılgan bir ateşkes devreye girdi; ancak nükleer dosya ve bölgesel gerilimler nedeniyle tansiyon yüksek kaldı.

17 Temmuz 2025 — 'Hasar sınırlı' diyen takip raporu

Sonraki bir değerlendirme, üç tesisten yalnızca birinin büyük ölçüde imha edildiğini, diğer ikisinde ise hasarın beklenenden daha sınırlı kaldığını bildirdi.

22 Ağustos 2025 — Üst düzey tasfiyeler

Tartışmaların ardından Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) Direktörü Korg. Jeffrey Kruse görevden alındı; Pentagon iki kıdemli deniz komutanını daha tasfiye etti. Gerekçe açıklanmadı, ancak süreç, İran saldırısının etkisine dair değerlendirme krizinin gölgesinde yaşandı.