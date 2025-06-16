Peru'da deprem: En az 1 ölü

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Peru'da merkez üssü ülkenin Callao liman kentinin 23 kilometre güneybatısı olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Peru basını ise depremin büyüklüğünü 6,1 olarak açıkladı.

Yerin yaklaşık 53,5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başta başkent Lima olmak üzere çevre kentlerde de hissedildi.

Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi (COEN) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremde en az 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yerel basında yer alan habere göre, motosikletten indiği sırada bir kişi, bir evin üst katından düşen duvar parçasının altında kalarak hayatını kaybetti.

Sarsıntı sırasında Lima'daki Alberto Gallardo Stadyumu'nda oynanan Sporting Cristal ile Club Deportivo Garcilaso arasındaki karşılaşma kısa süreliğine durduruldu.