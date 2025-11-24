Peru–Meksika ilişkileri kopma noktasında: Elçiliğe operasyon gündemde

Peru Devlet Başkanı José Jerí, eski Başbakan Betssy Chávez’in sığındığı Meksika Büyükelçiliği’ne yönelik olası bir polis operasyonunu reddetmeyerek büyük bir diplomatik gerilime yol açtı.

Jerí, El Comercio gazetesine verdiği röportajda, “Kendimi sınırlamıyorum. Eğer Meksika Büyükelçiliği’ne girilmesi gerekiyorsa, girilir” sözleriyle dikkat çekti.

Chávez hakkında geçtiğimiz hafta 5 ay önleyici hapis kararı verilmişti. Bu kararın ardından gazeteci, Jerí’ye Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa’nın 2024’te Meksika Büyükelçiliği’ni basarak eski Başkan Yardımcısı Jorge Glas’ı kaçırmasına benzer bir adım atıp atmayacağını sordu.

Jerí, yargı kararına uyulacağını ifade ederken şu sözleri kullandı:

“Betssy Chávez büyükelçilikten çıkarsa anında yakalanır. Ne yapacağımızı henüz kabine ile değerlendirmedik. Uluslararası sınırlara ve yükümlülüklerimize bakacağız ama tüm olasılıklara açığım. Eğer büyükelçiliğe girmek gerekirse gireriz. Kimin şaşırdığını gördük; elim titremez.”

Jerí, halk tarafından seçilmiş bir başkan değil. Kongre başkanıyken, 10 Ekim’de görevden alınan Dina Boluarte’nin yerine geçerek yürütmenin başına getirildi.

Chávez ise görevden alınan eski Başkan Pedro Castillo’nun (2021–2022) başbakanıydı. Castillo’nun Kongre’yi feshetme girişiminin ardından parlamento tarafından devrilmesiyle hakkında soruşturmalar açılmıştı.

PERU-MEKSİKA KRİZİ

Peru, Meksika’nın Chávez’e siyasi sığınma vermesi üzerine bu ay ilişkileri kesti.

Caracas Sözleşmesi’ne göre sığınmacının koşullarını değerlendirmek “sığınma veren ülkenin” yetkisindeyken, Peru hükümeti bunun “yanlış uygulandığını” iddia ederek Chávez’in siyasi değil “adi suçla” arandığını savunuyor.

Jerí ise bu iddiaları reddederek, “Kimse Peru’da zulme uğramıyor. Ben diktatör değilim, yalnızca Anayasa’yı uyguluyorum” dedi.

Gazete, Jerí’ye Latin Amerika solunun sert tepki göstereceğini hatırlattığında, fiili başkan “Korkmam. Doğru olduğunu bildiğim şeyi yaparım” yanıtını verdi.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun “Peru Meksika Büyükelçiliği’ni basarsa diplomatik ilişkiyi keserim” uyarısına ise Jerí, “A palabras necias, oídos sordos” (Boş sözlere kulak tıkamak gerek) diyerek karşılık verdi.